高市早苗發「台灣有事論」1週年　內閣官房長官重申對台立場未變

日本首相高市早苗2025年回應國會質詢時發表「台灣有事論」在11月7日（周六）滿一週年，內閣官房長官木原稔6日（周五）重申了日本在台灣問題上的立場，稱自1972年雙方簽署《日中聯合聲明》以來，日本的立場就沒有改變。



據《日本放送協會》（NHK）報道，2025年11月7日，高市早苗在國會答辯中表示，假如所謂的「台灣有事」涉及武力，則可能構成「威脅日本危機存亡局面」。這一表態導致日中關係持續緊張。

2026年10月28日，日本東京，首相高市早苗與德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）在首相官邸舉行聯合記者會。（Reuters）

對此，木原稔在內閣會議後的記者會上表示：「何為威脅日本生存的局面，政府將根據所有可獲得的信息，並結合具體情況進行判斷。政府的立場始終如一。」

木原稔還指出：「政府在台灣問題上的立場與1972年簽署的《日中聯合聲明》中所述一致。中國是重要的鄰國，我們將全面推進互利共贏的戰略關係，就共同問題進行溝通，構建建設性穩定的關係。」

此外，當記者問到日本政府是否會考慮應中國要求撤回上述聲明時，木原稔僅表示：「政府的立場一如既往，沒有改變。」

2026年10月14日，日本東京，內閣官房長官木原稔在首相官邸出席例行記者會。（Reuters）

據共同網報道，當被問到11月18至19日，在中國舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議期間，高市早苗是否有望與中國國家主席習近平進行面對面對話，木原稔則表示「不作任何預判」。