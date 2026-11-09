深圳APEC在即　美媒：日本力圖避免高市早苗遭冷遇

日本設法避免首相高市早苗本月在中國舉行的一場重要領導人會議上，與中國國家主席習近平會面時遭到冷遇。這將是台灣問題引發爭議、導致中日關係受挫以來，兩人的首次接觸。



據彭博社報道，高市早苗出席在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議時，日本官員預計，身為東道主的習近平至少會按照慣例與她握手。

然而，過去一年，中日關係已跌至1972年兩國邦交正常化以來的低谷之一，習近平是否會給予高市早苗這樣的禮遇，仍存在變數。

高市早苗去年11月7日在國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，引發中國強烈反彈。北京隨後在經濟、文化等多個領域對日施壓，並以「新型軍國主義」批評日本加強防衛能力的動向。中日關係冰封至今，仍未走出低谷。

中國上一次在2014年主辦APEC領導人會議時，中日關係同樣緊張，習近平仍與時任日本首相安倍晉三握手。不過，與目前的情況不同，當時雙方早在數月前就已為緩和關係進行鋪墊。

彭博社引述知情者報道，日本官員已向中方尋求保證，希望習近平給予高市早苗與其他國家領導人同等的禮遇。知情者還說，如果APEC領導人會議有任何不尋常的安排，日方將提出抗議。

2026年10月28日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行記者會。（Reuters）

另據熟悉會議安排的知情者說，高市早苗與習近平在APEC領導人會議期間舉行會晤的可能性不大。兩人的接觸很可能僅限於會議正式議程中的慣例性互動，例如領導人晚宴。屆時，習近平預計將與每位領導人見面並互致問候。

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京也計劃在APEC領導人會議期間，與習近平舉行三方會晤。這將是第二次世界大戰結束以來，三個擁核大國的領導人首次舉行三方會晤。

彭博社報道認為，對高市早苗而言，這增加了她被外界視為遭到華盛頓孤立的風險，而美國是日本唯一的正式盟友。

APEC領導人會議將於11月18日至19日在深圳舉行，中美俄領導人是否會借峰會舉行三方會談仍未確定。特朗普和普京此前都公開表示，有意在會議期間與習近平會晤。

在APEC領導人會議召開前幾天，高市早苗有機會在菲律賓馬尼拉舉行的東盟峰會期間與特朗普碰面，藉此向北京傳遞信息。她曾在9月於紐約舉行的聯合國會議期間採取類似策略，試圖確保日本的利益不會在特朗普與習近平於白宮舉行的峰會上，被當作交易籌碼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

