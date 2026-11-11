黃仁勳出軌｜美共和民主兩黨急推3法案　限制中國獲取AI晶片

美國晶片巨頭英偉達行政總裁黃仁勳因婚外情捲入間諜風波後，美國國會中再次湧現加強對中國獲取先進人工智能（AI）晶片限制的呼聲。中美兩國競相開發更先進的AI模型，多年來，美國官員一直試圖限制中國獲取英偉達晶片，以期延緩中國在AI領域的發展進程。



黃仁勳的婚外情對象黃樂疑為中國間諜一事，引起美國國會兩黨高度警惕。路透社報道，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）11月10日呼籲國會通過多項法案，以便加強對中國獲取先進AI晶片的限制。

這些法案包括《AI監管法案》（AI Overwatch Act），旨在賦予國會對先進晶片出口的管控權；《晶片安全法案》（Chip Security Act），要求企業追蹤自家晶片流向，以打擊走私；以及《匹配法案》（Match Act），旨在推動美國盟友限制向中國出口更多的晶片製造設備。眾議院中國問題特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）也在一份聲明中說，針對晶片出口的限制措施，應納入美國年度國防支出法案中。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。(資料圖片)

黃仁勳是美國總統特朗普（Donald Trump）在矽谷最親密的盟友之一。特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期一（9日）告訴媒體，聯邦調查局（FBI）正在調查黃仁勳出軌間諜疑雲，並稱他支持黃仁勛。

特朗普這番表態引起民主黨人不滿。舒默說，國會必須全面了解特朗普為何要為黃仁勳辯護。「他的職責是保護美國，而不是保護中國，也不是保護他自己的朋友。」

民主黨參議員加列戈（Ruben Gallego）則表明：「英偉達一直在尋求許可，以便向中國出售先進晶片。我們要弄清楚，那名中國間諜對黃仁勳決策的影響到底有多深。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

