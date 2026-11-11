特朗普2021年卸任信件曝光　盛讚拜登溫情　態度判若兩人

美國前總統拜登（Joe Biden）在將於11月17日出版的回憶錄中，公開美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2021年卸任時留在白宮橢圓形辦公室的一封信的內容，信中特朗普罕有地一反常態，對這位政敵讚譽有加。紐約時報周二率先披露信中內容。



據《紐約時報》（The New York Times）取得的節錄，特朗普在信中讚揚拜登熱愛國家，對其領導能力有信心，寫道「你現在有了選擇自己在歷史上位置的機會，我知道你會忠於自己和美國人民」，並稱不少總統只是被歷史洪流沖走，拜登不會如此。

信封寫上『To 46』，拜登為美國第46任總統。拜登就任後曾形容信件非常慷慨，與在公眾前的特朗普判若兩人。其中，拜登在書中寫道：「但他卻在這裡用溫暖的語氣送上祝福，聽起來就像個老朋友。」

這封信的內容與特朗普的公開立場反差極大：特朗普於競選期間曾多次攻擊拜登「美國歷史上最糟糕總統」、又拒認敗選；其支持者在2021年1月6日衝擊國會後，他更打破傳統拒出席拜登就職禮。對此，拜登在書中承認矛盾，稱「彷彿有着兩個特朗普」，並指對方深深動搖美國民主，離任前拒絕與他會面。

自1989年前總統列根（Ronald Reagan）以來，歷任美國總統在卸任時均會留下信件給繼任者，其後更成為一項白宮傳統，信件一般很快公開，惟這封信卻等了近六年才曝光。

白宮已經證實這封信件屬實，通訊主任張振熙（Steven Cheung）批評拜登當時應聽從總統的睿智建言，反而企圖毀壞國家、將司法系統武器化對付政敵。