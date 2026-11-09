拜登前列腺癌影響體力　撰回憶錄但難撐宣傳活動　嘆「步調放慢」

美國前總統拜登（Joe Biden）今天（9日）親自證實，由於目前正積極對抗攝前列腺癌，體力受到影響，未來將無法如期出席多場即將出版的總統回憶錄宣傳座談活動。他坦承癌症治療過程確實讓自己的步調放慢，但仍寄望新書能完整傳達其執政理念與對國家未來的寄語。



體力受限行程喊卡 寄望新書傳遞執政心聲

據有線新聞網絡報道，拜登於社交媒體Ｘ發文指出：「雖然有些日子時好時壞，但我沒有因此停下腳步，只是有時節奏確實變慢了。很可惜我無法像原本計劃的那樣，參加那麼多場新書宣傳座談。不過，我依然希望書中的文字能夠替我發聲。」

2026年3月6日，美國前總統拜登（Joe Biden）發表講話。（Reuters）

這本備受矚目的拜登回憶錄題為《向我承諾，美國》（Promise Me, America），預計於11月17日正式發行。拜登在貼文中真情告白：「我希望大家都能讀讀這本書。書中內容涵蓋了我擔任總統的那些歲月、曾經面臨的挑戰、我所做的各項決策及其背後的原因。這本書關乎我們作為一個國家是誰、我們所一直堅持的價值，以及美國在世界上扮演的角色。」

拜登於X上發佈貼文，承認癌症「放慢了自己的節奏」，但仍希望通過文字替他發聲。（X@Joe Biden）

克服病痛對抗惡性腫瘤 兒子心疼揭露最新病況

即將於11月20日滿84歲的拜登，是目前美國最年長的卸任總統。他在2025年5月、離開白宮未滿四個月時首度公開罹患攝前列腺癌的消息。當時前總統辦公室發布聲明表示，拜登所罹患的癌症雖然較具侵襲性，但屬於「對荷爾蒙治療有反應」的類型，可透過醫療手段進行有效控制。

2024年7月3日，美國總統拜登之子亨特拜登（Hunter Biden）首度揭露父親的病況已進一步惡化，癌細胞已「轉移至骨骼及其他部位」。（GettyImages）

然而，拜登的兒子亨特拜登（Hunter Biden）今年8月接受英國廣播公司（BBC）專訪時，首度揭露父親的病況已進一步惡化，癌細胞已「轉移至骨骼及其他部位」。亨特當時心痛地表示：「看著這一切真的很令人難過。關於我父親現在的健康狀況，我唯一想說的是，我真希望他能多抱怨一點，因為強忍著真的不好。」

【延伸閱讀】拜登獻花烈士「蕩失路」 賀錦麗尷尬到「腳趾摳地」？（點擊放大瀏覽）

+ 8

延伸閱讀：

AI股重挫輝達跌9%！黃仁勳身價蒸發近5000億 跌出10大富豪榜

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】