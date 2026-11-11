中國貿易順差連續兩年破1萬億美元 或引發多國反制
撰文：林嘉敏
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《日本經濟新聞》11月10日報道，中國今年1至10月以美元計貿易順差達1.04萬億美元（約8.15萬億港元），按年上升9%，繼2025年後連續第二年突破1萬億美元大關，或加劇對外貿易摩擦。
報道稱，中國出口走強，1月至10月出口同比增長23%，6月起單月出口按年增幅均逾20%，9月、10月更維持30%以上增長。
從市場來看，中國對東盟出口增長31%、歐盟增17%、韓國增44%；對美出口回升12%，中美早前達成共識，將貿易戰休戰延至2027年1月。
報道指出，受高市早苗「台灣有事」言論影響中日關係雖轉趨緊張，但中國對日出口仍錄得10%增長，雙邊緊張暫未明顯拖累出口兩地表現。
從產品來看，受全球AI需求帶動，集成電路出口較去年同期翻倍；電動汽車等汽車出口大增52%。稀土出口則因戰略物資管制，數量同比下降9%。
據報道，中國內地房地產低迷拖累內需，外需成為經濟重要支撐。同時，不少國家稱中國外銷走強源於產能過剩，又認為中方以人民幣貶值以換取出口優勢，有經濟學家分析，龐大的貿易順差或引發更多國家作出反制。
對此，中國央行否認相關說法，稱中方無意、亦不需要藉此取得競爭優勢。
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