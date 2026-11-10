國際汽聯FIA主席再盼中國車企入F1　稱已與比亞迪Geely會面

當地時間11月9日，圍繞F1未來是否會迎來第12支車隊，國際汽車聯合會（FIA）主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）在接受專訪時，再次表達了希望中國汽車製造商加入的態度。



儘管有F1現有車隊對於進一步擴編並不完全支持，但蘇拉耶姆認為，一家大型中國汽車製造商的加入，不僅能夠為這項運動帶來新的技術、投資和市場，同時也將吸引更多中國乃至整個亞洲地區的車迷。

他也強調，任何新加入的隊伍都必須證明其有能力在最高水平的賽事中競爭，並為這項運動的長期發展做出貢獻，「第12支隊伍的加入必須始終以提案的品質為基礎。」

F1新加坡大獎賽現場（Reuters）

2023年，FIA曾啟動第11支車隊意向徵集流程，凱迪拉克（Cadillac）最終成為唯一成功入選的車隊，並在2026賽季登上發車格。此後，儘管F1尚未正式啟動第12支車隊的徵集流程，但關於中國車企加入的討論持續不斷。

今年9月在馬德里新經濟論壇上，蘇拉耶姆表示，F1需要的是一支「對的車隊」，若再增加名額，這支車隊必須來自中國。

他說，「現在我們在美國有三場比賽，我們有一個製造商，我們有哈斯（Haas），但我們需要一個原始設備製造商（OEM）。所以我說，甚至連推廣方也同意，我們需要『一支』車隊，而那支車隊必須來自中國。」

他當時透露，已與包括比亞迪（BYD）和吉利（Geely）在內的多家中國製造商舉行會面，對方均表達了加入F1的意願。

2026年9月15日，多輛比亞迪（BYD）插電式混能車停放在中國山東省煙台市的一個汽車停放場內。（Getty）

蘇拉耶姆還談到，他曾建議比亞迪效仿奧迪，收購一支現有車隊「抄近道」入局；但對方明確回覆，他們更傾向於組建一支完全屬於自己的獨立車隊。蘇拉耶姆對此表示，只要能帶著「嚴肅、可行的提案」來，FIA隨時願意為其開放意向徵集流程。

報道提到，F1計劃在2031年轉向結構更簡單、成本更低的V8引擎，電氣化比例將大幅下降。

2026年10月25日，在美國德州，國際汽車聯合會（FIA）主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）與法國車隊Alpine的車手加斯利（Pierre Gasly）握手。（Reuters）

蘇拉耶姆對此表示，這項規則不會因中國製造商而改變：「規則必須保持穩定和連貫性，我知道中國在電氣化方面處於領先地位，但這是實現我們電動化目標的唯一途徑嗎？我們追求的是什麼？我們追求的是乾淨的環境、清潔的空氣，所以實現這一目標有很多途徑。」

蘇拉耶姆最後總結說：「我們在中國有一場份量很重的比賽，我們也有過中國車手周冠宇，中國的技術實力毋庸置疑。但一切必須按我們的條件、在我們的規則下發生——這些規則對所有人都是公平的。因為這同樣是FIA的責任。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

