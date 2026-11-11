路透：微軟正向華府施壓　促擱置禁止進口中國光收發器

路透社11月10日引述消息人士稱，微軟（Microsoft）正向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的政府施壓，要求擱置禁止從中國進口新型光收發器（Optical Transceiver，又譯：光模組／光模塊）的計劃，認為這對人工智能（AI）數據中心屬關鍵組件，禁令可能會削弱美國在AI競賽中對中國的優勢。



2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

路透社8月曾報道，特朗普政府擬禁止進口中國新型光收發器。光收發器用於數據中心，可透過光纖進行光速傳輸。有憂慮認為，北京方面可能利用這些光收發器竊取資料、植入惡意軟件，或干擾美國數據中心的服務。不過，部份數據中心需要數百萬個光收發器來連接伺服器、路由器和交換器。

路透社最新報道，根據追蹤數據中心發展的市場情報公司Cleanview顯示，微軟在美國有35個在建中的數據中心，另有134個正在規劃。消息人士稱，微軟與其他一些公司，以及行業協會正一同遊說特朗普政府，認為此類禁令可能會進一步減緩數據中心的部署速度，從而損害美國在AI競賽中的優勢。

中美關係/中美貿易/中美貿易戰/中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

兩位消息人士稱，微軟9月與白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）和國家安全委員會（National Security Council）官員會面時，也強調任何此類禁令都將帶來供應鏈挑戰。

路透社報道，中國駐華盛頓大使館在聲明中表示：「北京堅決反對美國過度解讀國家安全概念，濫用國家權力無端打壓中國企業。中國將繼續堅定維護中國企業的合法權益。」

對於路透社的最新報道，微軟、白宮和美國聯邦通訊委員會（FCC）尚未置評。