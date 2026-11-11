拜登愛爾蘭遇襲遭擲牛奶　親巴勒斯坦示威者與警衝突2被捕｜有片

美國前總統拜登（Joe Biden）訪問愛爾蘭期間，周二（11月10日）在都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）遭多名親巴勒斯坦示威者投擲包括牛奶盒在內的物件。當地警方表示，至少兩名示威者被捕。



愛爾蘭廣播電視（RTE）11月10日報道，拜登攜同妻子吉爾（Jill Biden）前往都柏林聖三一學院，出席兒子亨特（Hunter Biden）被授予學院歷史學會的「公共話語傑出金獎」頒獎儀式。

愛爾蘭早已於2024年正式承認巴勒斯坦國，是歐洲內部批判以色列最前線的國家之一。而拜登在任總統時期卻是支持以色列的。

會場外有多名親巴勒斯坦示威者進行聚集，抗議拜登在任總統時期支持以色列的行為。在拜登離開會場途中，有示威者試圖向拜登投擲牛奶盒，以及其他物件，但被多名警員阻止。

同時多名示威者對着拜登叫喊「種族滅絕者喬」（Genocide Joe）及「為你羞恥」（Shame on you）。

愛爾蘭警方表示，約兩名示威者被拘捕，另一條影片顯示，一名警察用警棍毆打一名被遏制的示威者。

當地學生報章聖三一學院時報（Trinity's University Times）編輯奧爾德森（Harper Alderson ）向RTE表示，有警員向示威者使用胡椒噴霧。

各個工會在社交媒體發布聯合聲明，他們對警方針對一場「和平抗議」所採取的應對措施感到「震驚」。

他們敦促校方展開調查：「學生完全有權抗議拜登的到訪，並向當權者提出質疑，表達他們與巴勒斯坦人民的團結一致。」