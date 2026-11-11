路透：名列美國黑名單　中國西北工業大學仍購入英偉達H200晶片

路透社11月11日報道（周三），採購記錄顯示，儘管已被美國政府列入出口黑名單，但與中國解放軍關係密切的西北工業大學10月仍成功購買英偉達（Nvidia，又譯輝達）的H200晶片。



據報道，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日陷入「出軌風波」，而美媒指與他發生婚外情的黃樂是來自中國的間諜。

2026年11月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia，又譯輝達）旗下的H200晶片。（英偉達官網）

黃仁勳過去一段時間，一直遊說美國政府放寬對中國的晶片禁令，他與中國籍女子發生婚外情讓他備受壓力。

黃仁勳之前曾辯稱，美國繼續向中國銷售產品反而可以維護美國科技的領先地位，並使中國客戶繼續依賴美國科技。但據部份美國議員表示，取得英偉達最強大的人工智能晶片可能會加速中國開發用於設計武器、情報分析和軍事現代化的AI系統。

報道指，民主與共和黨兩黨都敦促加強對中國獲取先進AI晶片的管控，例如要求加入追蹤晶片以及加強國會對出口的監管。

三位共和黨眾議院委員會主席已要求黃仁勳在11月18日（下周三）出席閉門簡報會，交代他與黃樂交往的情況。

報道提到，據中國西北工業大學官網10月21日發布的採購記錄顯示，這所被稱為中國「國防七子」的大學10月斥資87.47萬人民幣（約103萬港元）採購了兩塊H200晶片。

記錄顯示，這兩塊晶片並非直接從英偉達公司採購，而是從陝西博算網路科技公司（Shaanxi Bosuan Network Technology）採購，用於西北工業大學的管理學院。

報道指，H200是英偉達用於訓練和運行高級AI系統的最強晶片之一，需要獲得美國政府的出口許可證，而像西北工業大學這樣被列入黑名單的機構通常無法獲得此類許可證。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

採購記錄還顯示，今年西北工業大學還透過與五間中國公司簽訂的運算資源租賃合同，獲得H200晶片和其他英偉達高性能AI處理器的使用權。