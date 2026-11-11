深圳APEC峰會在即　日媒：日方爭取高市早苗晤習近平但協調不順

日媒11月10日引述多名中日關係消息人士指，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平在18日至19日深圳亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行正式會談的協調不順。



據共同社（Kyodo News）周二報道，中方強烈批評高市早苗去年11月的涉台國會答辯，維持拒絕對話的姿態；中方消息人士指，在主要與會國家中，日本將是唯一不直接與習近平進行會談的國家；報道認為在習近平盛情接待美俄等國領袖的情況下，高市早苗或受冷遇。但日方表示將爭取至最後一刻，以求得在會場握手或短暫接觸的機會。

資料圖片：美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

距離高市早苗發表涉台問題言論滿一年，期間中日關係持續惡化。高市早苗本月6日表示，將推進與中國對話，以「構建穩定的關係」；中國外交部發言人郭嘉昆同日在記者會強調，日方必須「儘快糾正錯誤言行」，並就歷史認識問題要求日方採取「正確態度」。日本政府計劃年底修改安全保障相關三份文件，亦遭中方批評「新型軍國主義」。

習近平將在深圳與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行今年第三次中美首腦會談；特朗普並預計與習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行首次中俄美三國會談。