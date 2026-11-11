外媒：內塔尼亞胡「奪命追魂Call」催打伊朗　與特朗普地獄般爭吵

英媒引述消息報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）近日每天致電美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），敦促恢復對伊朗的軍事行動，但遭白宮內外官員及中東多國領袖力阻。

以色列傳媒則引述消息指，在兩人通話期間，內塔尼亞胡和特朗普就伊朗問題爆發激烈爭吵，場面「如同地獄般的爭吵」。以色列總理府隨後駁斥該通話爭吵報道為『假新聞、一派胡言』，但以方高官證實兩人確曾通話。



英媒周一（11月9日）報道，知情人士稱，白宮內外反對重開戰事的人士正設法抵消內塔尼亞胡的壓力，地區領袖亦促請特朗普勿升級局勢、優先進行談判。

特朗普周一表示，卡塔爾、沙特、阿聯酋、巴林、科威特等海灣盟友寧願維持現狀，又稱結束這場近九個月的戰爭「勢頭良好」，美軍再空襲伊朗的可能性「相當微小」。

Global Village Space報道，華府與以色列政府之間的激烈分歧，本質上源於兩國最高領導人國內政治算盤的徹底脫節。

特朗普政府剛剛歷經11月初美國期中選舉的嚴峻考驗，共和黨在參眾兩院遭遇重挫，而過去9個月對伊軍事行動所引發的國際能源飆漲與高通脹，被普遍視為選民對執政當局投下不信任票的核心關鍵。

2026年11月2日，美軍空襲伊朗格什姆島，現場火光沖天。（影片截圖）

特朗普與副總統萬斯（J.D. Vance）在選後已明確將戰事視為重大政治負擔，這也解釋為何白宮內部強烈主張透過外交談判為中東戰局降溫，直言美軍重開空襲的可能性「微乎其微」。