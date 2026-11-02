以色列大選陷僵局　反對派拉攏阿拉伯政黨逼宮　內塔尼亞胡恐下台

一覺醒來，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）懸了。以色列政壇，正在發生重大而深遠的變化——反對派正在加速合流，政治禁忌正在被打破，他很可能要被趕下台了。



按照日前以色列大選結果，政壇三大板塊：第一大板塊，內塔尼亞胡右翼宗教陣營，53席；第二大板塊，以軍前總參謀長艾森科特領銜的反對派，48席；第三大板塊，阿拉伯兩政黨，拉姆黨和聯合名單，總共19席。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） （Reuters）

三大板塊，基本水火不容。尤其都拒絕與阿拉伯政黨合作。

競選期間，內塔尼亞胡攻擊阿拉伯政黨支持哈馬斯，與海外有勾結；艾森科特也撂下一句狠話，肯定不會跟阿拉伯政黨合作，因為「缺乏共同價值觀」。

在以色列政壇，這其實也不算出格，猶太政黨迴避阿拉伯政黨，是幾十年來的默認設置。

但禁忌正在被打破。

道理很簡單，以色列議會總共120席，誰要想上台，誰就得拿到61席支持。如果撬不動右翼團體的陣腳，如果阿拉伯政黨也不支持，雄心勃勃的艾森科特就不可能上台。

所以，我們看到，大選結果出來沒幾天，艾森科特的口風，就發生了微妙的變化。

2026年6月24日，以色列特拉維夫，國防軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）出席市政會議。（Reuters）

他肯定沒說，「我改主意了」，而是甩出了四條：承認以色列是猶太、民主、自由的國家；恪守《獨立宣言》的價值；全民服役，無人豁免；承認哈馬斯是恐怖組織並消除其軍事能力——符合這四條的，都是可以合作的對象。

阿拉伯政黨的反應，也比很多人預想的乾脆。

拉姆黨領袖阿巴斯已經放話，願意談。

聯合名單那邊更明確表態，願意從外部支持一個「反內塔尼亞胡」的聯盟，條件樸素得近乎幽默：

我們不要部長職位，只要把比比（即內塔尼亞胡）弄下去。

以色列的民意，也在發生變化。

前面說了，以前對猶太人來說，與阿拉伯政黨合作，就是政治上的毒藥。但最近，數千以色列人走上街頭集會，呼籲艾森科特與阿拉伯政黨合作，先趕內塔尼亞胡下台再說。

‌曾經碰都不能碰的紅線，在「把他拉下來」的共同執念面前，早已磨成了可以落腳的台階。

那接下來，就看以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）的了。

赫爾佐格（Isaac Herzog）（Reuters）

從程序上看，他會先讓內塔尼亞胡組閣，畢竟內塔尼亞胡領導的是議會第一大陣營，但他又拿不到61席，組閣肯定難產；接下來就輪到艾森科特上，如果得到阿拉伯政黨的支持，那就輕鬆跨過61席，當了19年總理的內塔尼亞胡，將被再次趕下台。

在海外博彩網站上，艾森科特成為以色列下一任總理的概率，已飆升至48.5%，而內塔尼亞胡的概率，則跌至僅34%。

賭盤不講情懷，只講概率；而概率，常常是人心最誠實的民調。

形勢很不妙，但內塔尼亞胡又豈能坐以待斃？

所以，我們看到，他一方面攻擊這次大選被人操縱，說阿拉伯政黨支持哈馬斯；同時更宣稱，誰跟阿拉伯政黨合作，誰就是在背叛猶太人。

他更一個電話打給美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。按照媒體的披露，內塔尼亞胡鼓動特朗普，在11月3日美國中期選舉後，立刻恢復對伊朗的打擊。

看報道，這是一次「相當緊張」的電話，一位以色列消息人士形容為「艱難」，一位美國消息人士形容為「直截了當」。

碰到這樣好戰的內塔尼亞胡，特朗普也頭疼啊！

美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Reuters）

但對內塔尼亞胡來說，繼續戰爭，可能是救命的稻草，因為戰端重啟，將有助於他戰時總理的人設，或許還能挽救他的總理寶座。戰爭從來不是某些人的目的，而是他們最後的遮羞布。

如果艾森科特成為以色列總理，後果很嚴重。

因為這位前以軍參謀長已宣佈，將對當年哈馬斯攻襲以色列事件展開「國家級」調查，矛頭顯然對準的是內塔尼亞胡——發生如此前所未有的襲擊，作為總理，他難辭其咎。

更何況，內塔尼亞胡還面臨多宗腐敗調查。即便特朗普親自求情，要求以色列總統赫爾佐格赦免內塔尼亞胡，但以色列國內強烈的民意，讓赫爾佐格不得不予以婉拒。

很可能吧，他一旦下台，等待他的，就是調查是審判，是接下來的鋃鐺入獄。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，內塔尼亞胡確實有點懸。

政治裏的「最大公約數」，往往不是共同理想，而是共同敵人。趕內塔尼亞胡下台，成了以色列反對派現在的最大公約數。

以色列國家不大，政黨很多，理念更五花八門。說實話，反對派即便能合作，遲早也肯定會翻臉。但在趕內塔尼亞胡下台這個問題上，反對派現在空前的一致。甚至阿拉伯政黨都放出話來，不需要部長職位，都可以支持艾森科特，就是要把內塔尼亞胡趕走。

做人做到這個地步，內塔尼亞胡啊內塔尼亞胡，真要認真反省反省。

第二，不排除他發動新的戰爭。

我看到，以色列《國土報》一篇分析文章就說，「內塔尼亞胡很可能在國內外發動戰爭以保持權力」。

前面也說了，他跟特朗普通電話，就鼓動美國再次襲擊伊朗，因為這樣最符合他個人的利益，按照他的行事風格，被逼急了，即便沒有美國的首肯，他也可能獨自冒險。

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）就分析：

內塔尼亞胡將作為總理繼續掌權，直到另一個政府成立。這至少要42天后才會發生。可能遠不止這個時間……比比（內塔尼亞胡）至少還能掌控一段時間，在42天內他能造成大量破壞……

有些人，更在乎的是自身利益，哪管身後，洪水滔天。

第三，這個世界，就沒有什麼一成不變。

以色列的政治禁忌，現在似乎也不成問題；以前的所謂紅線底線，有時更不過是一條虛線。

當「反比比」成為比「反阿拉伯政黨」更優先的黏合劑時，以色列政壇的老地圖，事實上已經作廢了。

政治最諷刺的地方就在於：一個人花了半輩子把自己塑造成「不可替代」，最後所有人聚在一起，只為了證明「你其實可以被替代」。

以色列的政壇，正再次裂變，分化組合；一代政治強人，正四面楚歌，但不排除他突然又掀翻桌子。

但這個世界，人在做天在看，出來混，總是要還的。

【本文轉載自微信公眾號「tuzhuxi」。】

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