特朗普稱與內塔尼亞胡達共識 年底將結束每年軍援以色列40億美元
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月3日（周二）表示，他已與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）達成協議，華盛頓將在今年年底後停止向以色列每年提供40億美元（314億港元）的軍事援助。
特朗普表示將在年底停止對以色列每年40億美元的援助：
據路透社報道，特朗普在接受霍士新聞採訪時表示，以色列不再需要這筆資金，一些民主黨人和左翼政客正利用美國對以色列的財政支持來攻擊共和黨人。
特朗普在訪談中指出：「至於向以色列提供援助，我和內塔尼亞胡已經達成協議，我們每年向以色列提供40億美元（314億港元），幾個月前我們就達成了停止提供援助的協議。」
特朗普強調：「我們已經同意，到今年年底，我們將不再向以色列提供援助。現在，如果以色列需要幫助，我們會提供幫助。」
報道指，目前尚不清楚特朗普具體指的是哪一筆資金。美國一份每年向以色列提供38億美元軍事援助的諒解備忘錄將於2028年到期，雙方一直在討論華盛頓對以色列的援助在到期後將如何調整。
特朗普強調：「他們想買甚麼就買甚麼。歐洲也一樣。我們製造世界上最先進的武器。」
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