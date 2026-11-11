日本DOCOMO通訊再癱瘓5G用戶通話數據中斷　公司排除黑客攻擊造成

日本電訊公司NTT DOCOMO周三（11月11日）再度傳出全國性通訊故障。公司表示部份5G服務出現語音功能、數據傳送及SMS短訊功能無法正常使用，這是DOCOMO一周內第二次出現同樣事故。



日本Dmenu新聞於11月11日報道，自上午10時30分後不久，部份5G服務出現語音通話、數據通訊和短訊服務故障，雖然服務故障範圍遍及全國，但緊急呼叫服務仍然可正常使用。

NTT DOCOMO則隨後發表公告，澄清故障並非由未經授權的訪問造成，坦言目前仍然在調查事件發生的詳細原因，尚未確定何時能夠完全修復服務。日媒報道，言下之意，即是事故並非由遭黑客攻擊造成。

日本TBS新聞報道，NTT DOCOMO於11月5日發生同類5G服務全國性故障，此次故障的影響持續約14個小時，並於翌日凌晨（11月6日）恢復正常。

報道稱，故障原因為通訊流量過度集中於承載5G用戶的交換設備，引發嚴重壅塞，導致系統不堪負荷。NTT DOCOMO則表示，對於造成客戶的不便，公司深感致歉。

根據NTT DOCOMO發布的公告指，本次受影響的對象僅限於簽約申請5G SA服務的用戶，其他的普通5G用戶、4G用戶，以及租用DOCOMO網絡的虛擬行動網絡業者（MVNO）用戶則不會受到影響。

公告中同時提供緊急處置建議，受影響用戶將電話網絡手動調整為4G，並將電話重新開啟，或者切換至飛行模式，就有機會暫時恢復通話及上網功能。