日本GMO社長3.5小時記招言論奇特又鬧下屬　日媒批：劇場型記者會

日本企業GMO互聯網集團（GMO Internet Group）爆出伺服器遭非法入侵事件後，社長熊谷正壽11月2日召開記者會解釋，但在長達3.5小時的記者會上，他被指頻頻答非所問、爆出古怪言論，又時而激動哽咽，時而當眾責罵下屬，多間日媒批評他上演「熊谷劇場」、「劇場型記者會」，卻迴避核心問題。



日本企業GMO互聯網集團（GMO Internet Group）爆出伺服器遭非法入侵事件後，社長熊谷正壽11月2日召開記者會（影片截圖）

綜合集英社、日本新聞網（NNN）等報道，在記者會開始時，熊谷正壽先低頭致歉，承認公司的防線失守，伺服器遭攻擊，且在約兩年半前，集團內部就曾有人指出系統有漏洞。在這宗事件中，攻擊者入侵伺服器後，並向2.67萬台客戶伺服器植入惡意軟件，導致客戶伺服器遭用於未經授權的外匯交易，出現損失，且資料遭竊取。攻擊自8月5日開始，但GMO方面在長達2個半月時間仍不察覺，直至客戶指出問題後，才在10月20日確認情況。

報道稱，熊谷正壽道歉後就慷慨陳詞長達30分鐘，講述緣由及後續應對，之後本應進入問答環節，但熊谷正壽表示要分享「心得」，日媒指其隨即開始一場「獨腳戲」。

熊谷正壽開始闡述經營理念，如31年來一直強調要讓客戶展露笑顏、繼而讓股東也能歡笑、利潤並非直接目的等。他又情緒激動、哽咽地說「從23年前起，我就發自內心地希望，由我親手打造的網絡，能成為一個讓人安心、安全，並能為大家帶來笑容的網絡環境。在業務經營中，我從未用過賺錢或牟利這樣的詞彙。我始終要求大家：為了客戶，必須守護好訊息。」他指犯罪分子利用人工智能（AI），帶來急劇變化，威脅企業界和社會。

日本企業GMO互聯網集團（GMO Internet Group）爆出伺服器遭非法入侵事件後，社長熊谷正壽11月2日召開記者會（影片截圖）

至提問環節，記者質疑他為何花費眾多時間分享心得，卻非說明情況，熊谷正壽的回答被批評答非所問，他指人一天只有990分鐘（約16.5小時）在睡眠以外的活動時間，就像倒數計時，「我之所以這麼說，是為讓大家理解我這『生命沙漏』裡的時間流向何處。」

日本企業GMO互聯網集團（GMO Internet Group）社長熊谷正壽（X@熊谷正寿【GMO】）

他又被指迴避回答有關為何兩年來不修正漏洞的問題，甚至在記者追問後回答稱「若果同一問題答兩次，就是在浪費各『生命沙漏』裡的時間」。

熊谷正壽並在記者會上當眾責罵員工，在一名員工起身欲代為回答問題時，他斥責道「抱歉，請把（衣服）鈕扣扣好。你這是在道歉，怎麼能打開鈕扣呢？」報道稱，該舉動令現場氣氛變得緊張。

多間日媒批評熊谷正壽的言行，紛紛指這場記者會為「熊谷劇場」，或是「劇場型記者會」。