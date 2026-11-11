日本安保戰略框架方案曝光　有議員要求研究核潛艇等議題

日本政府計劃於年內修改的《國家安全保障戰略》的框架方案曝光。據日媒指，方案列舉有關「經濟武器化」及人工智能（AI）技術革新等六大安全環境變化。有自民黨議員要求探討是否應該擁有核動力潛艇，以及在日本部署並「共享美國核武器」等議題。



日本共同社11月11日引述多名消息人士指，該方案具體列舉六個變化：基於法治的自由開放的國際秩序、AI技術、新型作戰模式、經濟武器化、印度太平洋地區的力量平衡以及國家與社會的應有形態等變化。

該方案提出強化「綜合國力」，計劃增強外交、防衛、經濟、技術、資訊以及人才等6個領域的實力。方案亦寫明將拓寬安保的涵蓋範圍，催生防衛及經濟領域相互促進的「良性循環」，並在網絡安全領域，強調有必要跨領域應對。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

另外為了強化外交實力，框架方案擬寫入在安保及經濟領域應戰略性運用政府開發援助（ODA），另外亦提及制定包括向盟友提供防衛裝備的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制的國際合作相關方針。

共同社續指，自民黨在黨總部召開安全保障調查會全體會議，聽取《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件的研究情況。有議員則表示要求探討與核相關的議題，討論日本是否應該擁有核潛艇，以及在日本部署和共同操作美國核武的「共享」議題。

眾議院議員兼自民黨安全保障調查會事務局長本田太郎則表示，預計在與日本維新會的工作磋商中，將就核潛艇、無核三原則以及防衛費規模等展開討論。 據政府相關人士透露，預計將於12月上旬匯總報告，正在就此進行協調。