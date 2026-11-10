史上最強厄爾尼諾飆高4.4攝氏度 日本警報：暖冬卻暗伏暴雪危機
撰文：李健民
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日本氣象部門表示，隨着厄爾尼諾現象（El Niño）強度10月創新高，預料這波厄爾尼諾2027年1月將達至頂峰，冬季出現暖冬的可能顯著提高，但同時日本海沿岸地區或出現強降雪。
日媒Livedoor News及日本氣象學會周二（11月10日）引述日本氣象廳表示，厄爾尼諾現象初冬時達到高峰的可能為100%，並持續至2027年北半球的春季。
日本氣象廳把厄爾尼諾現象定義為秘魯沿岸海面水溫連續6個月比氣候平均值高出0.5攝氏度或以上。氣象廳稱，厄爾尼諾現象正處於有史以來最強時期，9月創下歷史新高，10月進一步攀升，比氣候平均值高出4.4攝氏度，再次刷新歷史最高紀錄。
氣象廳氣候情報課異常氣象情報中心所長經田正幸指，預料厄爾尼諾現象2027年1月達到頂峰，並持續至同年春季，在日本北部冬季氣溫會維持平均水平，而日本東部、西部、沖繩及奄美地區則可能高於平均水平。
經田正幸指，即使今年氣溫較高，但日本海沿岸地區仍受到冷空氣影響，該地區有可能出現大雪。
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