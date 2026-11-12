美媒：美商務部長阻撓特朗普打擊英偉達對華出口　憂管制引貿易戰

美媒Axios於11月11日（周三）引述消息人士報道，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一直阻撓特朗普（Donald Trump）及政府其他官員限制涉嫌將英偉達AI晶片轉移至中國公司的舉措，因其擔心管制措施會引發與中國貿易戰。



報道指，至少在5月、8月和11月5日這三個不同的場合，特朗普都批准對涉嫌向中國轉移英偉達晶片的行為採取行動。但盧特尼克和商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）頂住財長貝森特（Scott Bessent）等人的壓力，拒絕採取行動。

2026年3月31日，美國華盛頓特區白宮橢圓辦公室，美國總統特朗普（Donald Trump）在簽署行政命令儀式上，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）並肩交談。（Reuters）

而在黃仁勳婚外情醜聞發酵之際，盧特尼克周四在在戰情室會見貝森特、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）以及國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

報道稱在會議期間，貝森特甚至質問盧特尼克，為何他的部門一直抵制實施出口管制，尤其是針對間諜醜聞核心企業Megaspeed，而盧特尼克當場僅回應稱要與總統確認。

商務部發言人艾克哈默（Kristen Eichamer）後否認貝森特曾與盧特尼克對質，並拒絕立即對其他指控置評。