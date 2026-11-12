黃仁勳出軌｜紐時：英偉達內部早有議論其與下屬發展婚外情

紐約時報11月11日引述5名曾在英偉達（Nvidia）任職的人士透露，行政總裁黃仁勳因涉嫌與一名美國情報機構認定為中國間諜的女性發生婚外情而受到調查外，據稱也與一名直接向他報告工作的英偉達醫療保健事業部副總裁金百利（Kimberly Powell）有婚外情。



報道指，有英偉達前員工表示，今年3月英偉達在加州聖荷西（San Jose）舉行會議期間，63歲的黃仁勳與48歲的金百利曾在一家酒店被拍到舉止親暱，兩人的互動過程還被人用手機拍下。不過，黃仁勳的保安人員迅速注意有人拍攝，隨即將對方帶到一旁及限制其行動。他們還向拍攝者提出條件，希望對方簽署一份保密協議（NDA）。

據知，金百利當時是為英偉達舉辦的年度開發者大會GTC並發表演說，介紹如何運用AI推動醫療保健及生物學領域的突破。她在簡報中還使用黃仁勳的卡通形象。

根據公司網站，醫療保健事業部副總裁金百利（Kimberly Powell）負責推動公司晶片技術應用於高等教育及醫療保健領域的計畫，尤其是醫學影像設備。(Nvidia)

上述5名前員工還指，黃仁勳與金百利之間的關係早已在公司內部被議論。金百利於2008年加入英偉達。根據公司網站，她負責推動公司晶片技術應用於高等教育及醫療保健領域的計畫，尤其是醫學影像設備。

金百利在英偉達職業生涯一路晉升。根據她在領英（LinkedIn）的個人資料，她於2016年升任AI業務開發資深總監。翌年底，她獲任命為醫療保健事業部副總裁，經常代表公司出席世界各地的科技會議並發表演講。