黃仁勳再爆出軌公司女高層　CEO之位命懸一綫　誰可接管英偉達？

一家市值超過4萬億美元的公司，突然發現自己可能找不到一個能夠接替創始人的人。英偉達（ Nvidia，又譯輝達）的管理層正在面對一個此前很少被認真討論的問題：如果黃仁勳不再擔任行政總裁，誰能接管這家全球最重要的AI晶片公司？



黃仁勳道歉信發出僅三天，又被曝出第二段婚外關係。《紐約時報》11月11日，援引5名曾在英偉達工作的人士報道，這段關係的對象是與直接向他匯報的公司醫療保健業務副總裁Kimberly Powell。

據2位曾在英偉達工作的人士透露，現年63歲的黃仁勳和現年48歲的Kimberly Powell在3月份英偉達會議期間，在加州聖何塞的一家酒店被拍到有親密舉動。

紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

英偉達董事會在調查黃樂一事的過程中，得知了黃仁勳與金伯利（Kimberly Powell）的這段關係。另有消息稱，英偉達董事會準備最快於今日召開會議，以決定行政總裁黃仁勳的去留。

截至發稿，英偉達尚未正式宣布黃仁勳離任，也沒有公布繼任者安排。然而，這場風波已經把一個長期被掩蓋的問題推到了台前，英偉達是一家擁有數萬名員工、掌握全球AI基礎設施核心技術的公司，卻在公開層面沒有一個明確的行政總裁接班人。

英偉達的扁平 正變成接班難題

黃仁勳1993年與另外兩名工程師共同創立英偉達，他此後的33年，一直擔任公司的行政總裁。從最初的圖形處理器，到CUDA計算平台，再到今天的AI數據中心，英偉達幾次關鍵的業務轉型，都與黃仁勳的戰略判斷密切相關。

然而，黃仁勳對公司的影響，並不只是制定產品方向。他曾表示，有超過60名高層直接向他匯報，其中大多數來自工程領域，涉及內存、網絡、圖形處理器以及中央處理器等不同技術方向。

這種管理架構在大型科技公司中並不常見。通常情況下，一家大型企業會設置相對清晰的管理層級，由行政總裁管理少數核心高層，再由各業務負責人管理不同部門。

英偉達卻採取了更加扁平化的管理模式，大量技術負責人直接向黃仁勳匯報，使他能夠同時掌握不同產品線的技術進展，並在架構、研發和商業化之間進行協調。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

這種模式有明顯的優勢，AI晶片並不是一個孤立的硬件產品。從GPU架構、網絡互聯、存儲系統，到CUDA軟件生態和整套數據中心解決方案，英偉達需要將大量技術環節整合到同一套產品體系中。

當不同部門的負責人都直接向行政總裁匯報時，決策鏈條可以縮短，跨部門協調也更容易圍繞同一個產品方向展開。

不過，這種組織方式也有另一面。當一個人的管理幅度過大，而且大量關鍵決策都圍繞這個人展開時，企業就很難自然形成一個能夠全面接班的第二負責人。

這正是英偉達目前面臨的困境，公司沒有公開明確的繼任者安排，也沒有明顯的高層梯隊能夠無縫接替黃仁勳。

這並不意味着英偉達內部一定不存在保密的接班預案，但至少從公開訊息來看，公司沒有建立一個被市場廣泛識別的二把手體系。

對於一家已經成長為全球AI基礎設施核心供應商的公司來說，這種不確定性很難被忽略。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

誰可能接替黃仁勳？

如果黃仁勳真的離開，市場首先會把目光投向英偉達現有的管理團隊。目前，幾名具有不同背景的高層和創始人，可能在接班安排中發揮作用。

第一位是英偉達執行副總裁兼財務總監Colette Kress，她是最熟悉英偉達財務和資本市場的人，於2013年加入英偉達，此前在大型科企擁有近25年的財務工作經驗，曾在知名科技巨頭思科（Cisco）擔任高級副總裁兼財務總監，也曾在微軟負責服務器與工具業務的財務工作。

Colette Kress在英偉達長期負責財務戰略、預算、資本配置和財務披露等工作。對於投資者來說，Colette Kress並不是一個陌生的名字。

她在英偉達的財報電話會議上，經常與黃仁勳共同出席。公司的收入增長、毛利率變化、數據中心業務表現以及未來業績指引，都需要她向華爾街解釋。

這張攝於2026年11月12日的截圖，可以看見英偉達執行副總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）

如果黃仁勳突然離開，Colette Kress的優勢在於，她熟悉公司的財務體系、經營數據和投資者溝通機制。

在短期過渡階段，她可能成為維持公司經營穩定的重要人選，但行政總裁與財務總監並不是同一種工作。

英偉達最重要的競爭優勢，並不只是財務管理能力，而是對GPU架構、軟件生態、產品迭代和AI產業趨勢的長期判斷。Colette Kress的職業履歷主要集中在財務領域，美媒Axios援引分析人士觀點認為，她未必是黃仁勳在技術創新和產品戰略方面的天然接班人。

因此，Colette Kress更容易被理解為能夠維持財務和資本市場穩定的過渡型人選，而不是一個已經被證明能夠全面接管英偉達技術戰略的CEO。

第二名潛在人選是Ian Buck，他是CUDA和AI計算產品的技術負責人。如果說Colette Kress代表英偉達的財務體系，那麼Ian Buck代表的是公司AI計算產品和軟件生態的重要技術力量。

這張攝於2026年11月12日的截圖，可以看見英偉達超大規模與高性能計算副總裁Ian Buck。（英偉達網站）

據英偉達官方資料，Ian Buck於2004年加入公司，目前擔任超大規模與高性能計算副總裁，負責超大規模AI產品相關工作。

他長期參與GPU通用計算的發展，也是CUDA的發明者之一。CUDA是英偉達最重要的軟件生態之一。它將GPU從傳統圖形處理器擴展為通用計算平台，為後來AI訓練和推理業務的發展奠定了重要基礎。

Ian Buck目前負責面向超大規模AI客戶的硬件和軟件產品，需要與微軟、谷歌、亞馬遜、Meta、OpenAI等企業開展合作。這使他不僅熟悉英偉達的底層技術，也長期參與AI計算產品的商業化過程。

美媒商業內幕網站（Business Insider）在11月的報道中，將Ian Buck列為值得關注的潛在長期接班人。

其邏輯在於，相比主要負責財務管理的Colette Kress，Ian Buck擁有更深的工程技術背景，也更接近英偉達的核心產品體系。

第三名潛在人選是Chris Malachowsky，最了解英偉達技術底層的聯合創始人。他同樣是英偉達1993年的聯合創始人，目前擔任聯合創始人和NVIDIA Fellow。

這張攝於2026年11月12日的截圖，可以看見身為英偉達聯合創始人和NVIDIA Fellow的Chris Malachowsky。（英偉達網站）

根據英偉達官方資料，Chris Malachowsky是公司的執行團隊成員和高級技術管理人員，擁有超過40年的行業經驗。

Chris Malachowsky在英偉達，曾參與管理公司的核心技術，負責過IT、運營和產品工程等多個領域。此前，他還負責過公司的研究組織，為未來技術發展提供支持。這使他擁有一個其他職業經理人不一定具備的優勢－參與過英偉達從初創企業成長為全球計算平台公司的全過程。

英偉達今天的競爭力，很大程度上來自對技術路線的持續投入。從圖形處理器到通用GPU計算，再到AI訓練和推理平台，公司需要長期維持技術路線的一致性。在這種情況下，一位真正了解公司技術歷史、產品體系和研發組織的聯合創始人，具有特殊價值。

不過，Chris Malachowsky目前的公開身份是聯合創始人和NVIDIA Fellow，而不是負責公司日常經營的行政總裁。他是否願意承擔更大範圍的經營職責，以及是否具備統籌全球業務、客戶關係和資本市場的意願，尚未可知。

第四名潛在人選是Nick Parker，他負責全球商業體系的新任高層。他2026年8月加入英偉達，擔任全球現場運營執行副總裁。

在此之前，Nick Parker已經在微軟工作26年，曾擔任微軟Worldwide Sales & Solutions組織執行副總裁兼商務總監，負責企業、中小企業和消費者業務，還曾負責行業及合作夥伴銷售。

這張攝於2026年11月12日的截圖，可以看見英偉達全球現場運營執行副總裁Nick Parker。（英偉達網站）

Nick Parker的優勢在於全球商業運營、客戶關係和合作夥伴體系。英偉達已經不再只是一家向客戶銷售晶片的企業。它需要與微軟、亞馬遜、Google等雲計算企業保持長期合作，也需要與服務器製造商、網絡設備廠商和數據中心運營商協調。

這些工作與Nick Parker此前在微軟的職業經歷有一定重合，但一個現實問題是，他加入英偉達的時間還很短。從2026年8月到11月，他尚未經歷完整的英偉達產品周期，也沒有公開證據顯示他已經承擔公司整體戰略決策職責。

因此，Nick Parker具備全球商業運營方面的經驗，但能否成為英偉達的最高層理者，仍然需要更多時間觀察。

除此之外，英偉達還有負責運營的Debora Shoquist，以及負責法律事務的Tim Teter等高層。他們分別掌握供應鏈、製造運營和法律合規等重要環節，但現有公開履歷尚不足以說明其中任何一人能夠獨立接管黃仁勳所承擔的全部職責。

從這些人選可以看出，英偉達並不缺少經驗豐富的管理人員。真正缺少的，是一個能夠同時統籌技術、商業、資本市場和全球產業關係的明確接班人。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

英偉達真正的難題

尋找一個新的CEO，並不意味着找到一個能夠複製黃仁勳的人，這也是英偉達與普通企業換行政總裁的最大區別。

過去十多年，英偉達逐漸從一家GPU製造商轉變為AI計算平台供應商，黃仁勳的角色也隨之發生變化。他不僅負責公司的產品路線，還承擔了大量外部溝通工作。

當全球雲計算企業討論AI基礎設施建設時，黃仁勳是重要的商業談判參與者；當市場質疑AI資本開支是否過高時，他又經常成為解釋AI產業發展邏輯的核心人物。他的公開表態，甚至能夠影響整個AI產業鏈的市場預期。

媒體此前報道，黃仁勳持有英偉達約3.6%的股份，但並沒有類似部份科技公司創始人所擁有的特殊投票權。這意味着，從公司治理結構上看，英偉達董事會擁有決定CEO任免的權力。

這張攝於2026年8月26日的照片中，可以看到位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達公司總部。（Reuters）

問題在於，董事會能否找到一個既能維持公司經營，又能穩定客戶和投資者信心的人。

英偉達2026年的年度股東大會文件顯示，公司採用獨立首席董事制度，而不是設置董事長職位。

獨立首席董事Stephen Neal負責協助董事會監督管理層、協調獨立董事會議，並處理重要治理事項。他曾擔任律師事務所Cooley的CEO，長期從事公司治理和法律事務。

然而，董事會監督與公司經營是兩種不同職責。按照英偉達在股東大會文件中的表述，行政總裁承擔公司的主要經營領導和戰略方向責任，獨立首席董事則負責促進董事會對管理層的獨立監督。

因此，即使董事會能夠完成對黃仁勳的調查，也不意味着它已經解決了公司的經營接班問題。如果黃仁勳離開，董事會可能需要先安排臨時管理架構，再逐步確定長期行政總裁。

一種可能的路徑，是由現有高層承擔經營職責，同時由技術負責人維持產品戰略的連續性；另一種路徑，是引入外部職業經理人，負責公司的日常經營和組織治理，但保留現有技術團隊的決策空間。

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會上發表演講。（Reuters）

兩種方式各有代價，內部接班人熟悉公司，卻可能缺少黃仁勳那樣的跨業務協調能力；外部委任的行政總裁或擁有大型企業管理經驗，卻需要時間理解英偉達複雜的技術體系和客戶生態，尤其是在AI產業競爭仍然激烈的階段，英偉達很難承受長期的管理層磨合。

失去黃仁勳 英偉達會失去什麼？

從經營層面看，英偉達並不是一家完全依靠行政總裁個人運轉的小公司。2026財年年報顯示，英偉達擁有約4.2萬名員工，其中約3.1萬人從事研發工作。這意味着，公司已經建立了龐大的工程師隊伍、研發組織和商業體系。

即使行政總裁發生變化，晶片研發、產品交付和供應鏈管理也不會因此自動停止，但企業的組織規模，並不能完全抵消關鍵人物風險。

英偉達最特殊的地方在於，它的技術路線、產品戰略和市場敘事高度集中在黃仁勳身上，例如CUDA生態的長期發展、GPU架構的迭代、網絡互聯技術的布局，以及從單顆晶片向整套AI計算系統轉型，都需要公司高層持續協調，這類戰略並不是簡單地由不同部門分別完成就可以解決。

更重要的是，黃仁勳在全球AI產業中具有特殊的影響力。過去幾年，英偉達與大型雲服務商之間的合作不斷擴大。客戶不僅需要購買GPU，還需要圍繞計算平台建立長期的基礎設施投資計劃。

黃仁勳既是產品供應商的負責人，也是這些合作關係的重要推動者。如果他離開，英偉達需要證明，公司仍然能夠維持與核心客戶的合作關係，並持續推動產品路線。

這也是為什麼市場對英偉達繼任問題的關注，可能超出一般科技公司行政總裁更替所帶來的影響。對於投資者而言，真正需要觀察的並不是誰的名字最先出現在接班傳聞中，而是英偉達能否建立一套不再過度依賴單個人的管理體系。

如果黃仁勳繼續擔任行政總裁，董事會仍然需要加強對管理層的監督，並明確第二負責人及緊急接班機制。

如果他最終離開，公司則需要儘快明確臨時行政總裁、長期繼任者以及技術戰略的決策機制。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

這三件事，可能比任命哪一位高層更重要。英偉達花了33年時間，將自己從一家圖形晶片公司變成AI時代最重要的基礎設施企業之一，而黃仁勳是這一過程的核心推動者。

不過，一家真正成熟的科技公司，最終需要證明的不是創始人有多麼不可替代，而是創始人離開之後，企業仍然能夠按照自己的戰略繼續前進。

對於英偉達來說，這場風波真正提出的問題，或許不是誰能成為下一個黃仁勳。而是這家公司能否在沒有黃仁勳的情況下，繼續成為英偉達。

本文獲微信公眾號「阿爾法工場研究院」授權轉載

