美國紐約布魯克林一棟三層高建築倒塌　包括兒童在內8死19受傷

美國紐約布魯克林一棟三層建築，於當地時間11月11日倒塌，造成至少8人死亡以及19人受傷，死傷者中包括7名兒童。事件中有3名消防員受傷，另有4名傷者情況危殆。目前，救援人員暫未掌握被困、失蹤人員確切數目。



據美媒News 12報道，涉事建築為混合用途，位於布魯克林弗拉特布希區（Flatbush）貝德福德大道（Bedford）1321號，在當天下午4時左右倒塌至毗邻工地，約250名消防及急救人員趕赴現場開展技術搜救，搜救犬同步投入搜尋，救援預計持續多日。

現場畫面顯示，建築部分外牆脫落，多人被困瓦礫之下，救援人員成功救出多名被困者。當地消防部門警示現場結構不穩，存在二次坍塌風險，已落實防範措施。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）宣佈相關路段封閉，呼籲民眾繞行避讓。紐約市緊急事務管理局聯同紅十字會，在當地基督教青年會設立接待中心安置受影響居民。

報道指，涉事相鄰工地今年4月曾因收到停工令後繼續施工，被房屋局開出違規罰單，該局現已啟動坍塌事故調查。