印度果鏈近年火災示威污染泄密等不斷　南部iPhone代工廠再爆3死

印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一間塔塔電子（Tata Electronics）iPhone零件供應廠發生意外，3名合約工人周一（11月9日）在清理污水期間被發現死亡。當地傳媒引述警方指，初步調查顯示，死因或是吸入有毒氣體，但確切死因將在最終驗屍結果出爐後證實。

根據路透社統計，蘋果把「果鏈」從中國轉移到印度以來，關於「果鏈」代工廠的問題多多，單是2023至2024年，就發生3宗火災，之後又發生iPhone零件工廠被警告其廢水污染鄰近農田水井事件，以及敏感資訊泄露等問題，包括當時尚未發布的蘋果iPhone 18 Pro的照片被泄露。

在印度的「果鏈」代工廠，2020年12月又曾發生因拖欠工資而爆發的示威，以及2021年12月再因250名工人患病而停工，繼而導致的抗議活動。



包括英國路透社、《獨立報》及印度《經濟時報》在內傳媒報道，事發於下午5時10分。當地官員庫馬爾（C. Dinesh Kumar）表示，塔塔電子霍蘇爾（Hosur）廠區3名介乎25至32歲的合約工人當時正在工廠的污水處理廠內進行維護工作。他們檢查一個納米過濾罐期間吸入氣體後昏倒，之後送院後不治身亡。

泰米爾納德邦工業部長表示，將會對這間工廠的死亡案件進行徹底調查，並根據調查結果作出適當行動。

2026年9月19日，在印度新德里（New Delhi）舉行的2026年印度半導體博覽會上，塔塔電子（Tata Electronics）的標誌展示在其展位上。（Getty）

庫馬爾表示，污水處理廠在工作過程中沒有採取適當的安全措施，地區政府部門已下令塔塔電子審查負責該污水處理廠的機構的安全情況，並提交詳細的行動報告。

2026年6月15日，在印度泰米爾納德邦霍蘇爾（Hosur），一名保安站在塔塔電子（Tata Electronic）為蘋果iPhone生產零件的工廠邊界。（Reuters）

該污水處理廠的維護工作委託給納爾科水務國際公司（Nalco Water International）負責，而其母公司是美國的藝康集團（Ecolab）。集團傳播主管向《獨立報》採訪證實，三名合約工人是由納爾科水務國際公司的分包商所僱用，他們「正在與地方當局合作調查這起事故」。

泰米爾納德邦的工業與投資促進廳長吉爾塔娜（Virudhai Magal Keerthana） 於社交媒體X上指，保障每位員工的安全和尊嚴必須隨時放在第一位。

吉爾塔娜說，政府將對這起悲劇事件進行徹底調查，並根據調查結果採取適當行動。