佛州9死空難｜當局已尋獲黑盒　疑積冰釀禍　氣候變異成調查重點

美國佛羅里達州11月1日發生空難，一架載有9人的私人小型飛機在住宅區墜毀，機上全員罹難。美國國家運輸安全委員會（NTSB）周一證實，調查人員已於格林埃克爾斯（Greenacres）附近的初始撞擊點尋獲俗稱「黑盒」的駕駛艙通話記錄器（CVR，黑盒通常包含CVR與FDR飛行資料記錄器），並送往華盛頓實驗室分析，以便能進一步釐清墜機真相。



美媒NBC報道，如果能從所尋獲的黑盒中提取出數據，或許就能揭示今次意外的關鍵細節，如飛行員在遭遇氣流顛簸、機翼結冰以及飛機失控的過程中，彼此之間說了些什麼。不過，目前尚未清楚該儀器是否受損，也不確定它在事故發生時是否處於正常工作狀態。

最新消息指，調查人員表示在距離主撞擊坑約1.6公里遠的地方，發現了飛機尾部一個關鍵零件殘骸。這項發現證實，飛機在撞擊地面前就已經開始解體。

飛機墜毀后現場照片（路透社/喬治·維埃拉攝）

報道指，美國國家運輸安全委員會（NTSB）完成一宗墜機事故調查，所需時間一般要12到18個月；但對於複雜案件，所需時間可能會更長。當局接下來將審查飛機維修紀錄，並約談營運商Upper Jets高層及空管人員以釐清事故成因。

運輸安全委員會委員查普曼（Tom Chapman）日前在記者會上透露，氣候條件為本次事故的另一調查重點。根據查普曼對通話紀錄的描述，機組員在航情管制（ATC）錄音的前半段表現沉著，回報氣候時稱噴射機遭遇輕微的「積冰」與中度「氣流」，並評估狀況尚可控制。隨後因感應到降雨，駕駛向航管請求爬升至 37,000 呎高空。

事發於11月1日中午，涉事的里爾噴射機60型（Learjet 60）原定由德州奧斯汀飛往巴哈馬，途中懷疑為繞過大型風暴卻直衝小型風暴雲團，最終墜毀於棕櫚灘郡。