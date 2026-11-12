意大利6300學校接獲炸彈恐嚇　IP來自台灣大葉大學　校：電郵被盜

意大利約6300間學校收到炸彈恐嚇信，部份學校需要疏散。意大利媒體表示，該信的寄件人顯示來自台灣大葉大學的電郵，台北駐意大利代表處表示會查明真相。



英國廣播公司（BBC）及路透社引述當地警方指，周三（11月11日）全國7,476間公立學校中，約有6,300間學校收到相同的恐嚇信，內文以俄文名稱安德羅波夫（Mikhail Andropov）自稱，聲稱在全意學校內放置可遙控引爆的炸彈，並揚言在總理梅洛尼座車安裝爆裂物。

2026年11月11日，在義大利羅馬（Rome）一間小學發生炸彈警報，人們聚集在學校外。（Reuters）

教育部長瓦爾迪塔拉（Giuseppe Valditara）表示該事件有可能是「網絡攻擊，而非真實風險」。同時補充這次事件與之前針對歐洲航班、超市甚至醫院的黑客威脅存在明確的策略。

總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則在11日下午舉行緊急會議，並透過影片強調，不會容許一封匿名郵件決定學校校曆，強調警方在進行搜查後未發現有任何爆炸物，但未來類似恐嚇信息可能會再度出現：「發布這些信息的人意圖使我們害怕、浪費時間、製造懷疑及混亂。」

意大利警方進入一間小學進行搜查。（Reuters）

意大利媒體刊登的恐嚇電郵照片顯示，帳號名稱顯示為繁體中文「劉芳君」，使用台灣大葉大學（Da-Yeh University）校友網域電郵，但內文開頭以俄文名字「安德羅波夫」署名，並自稱是一個虛擬組織「厭女斯坦省」（Vilayat diMisoginistan）的領袖。由於兩人資訊落差太大。報道引述專家表示，這台灣郵件信箱遭盜用的可能較高。

台方表示，已第一時間聯繫意大利及台相關單位，蒐集事件資訊，並將持續保持密切聯繫，協助釐清事件真相。大葉大學亦急發聲明，經初步查稱核，發現是該校一名畢業校友帳號疑似遭盜用或不當利用。