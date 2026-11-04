意大利政府：冷藏系統遭網絡攻擊的超市　安全系統比較老舊

歐洲多國超市11月2日遭到網絡攻擊，冷藏系統出現異常升溫，令部份食品變質。意大利政府3日表示，意大利在此輪攻擊中所受影響有限，並未造成任何公共衛生風險。初步評估顯示，受影響的超市所使用的安全系統比較老舊。



英國廣播公司（BBC）報道，2日遭到攻擊的超市遍布至少10個國家，包括比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、德國、瑞典。歐盟官員警告稱，有人企圖蓄意破壞食品供應鏈。

路透社引述安莎通訊社（ANSA）報道，意大利南部西西里島、北部艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）的超市遭到網絡攻擊影響，警方已展開調查。

意大利政府3日召開會議，由內閣部長會議秘書長曼托瓦諾（Alfredo Mantovano）主持，國家網絡安全局局長、情報機構負責人等出席。

初步評估顯示，意大利只有少數商業網點受到影響，當中大部份的冷凍控制系統使用老舊物聯網韌體，又或預設密碼直連互聯網，缺乏現代網絡安全隔離。該國強調，國內絕大多數食品分銷鏈，都配備了能夠抵禦惡意入侵的最新安全系統。