挺烏克蘭遭報復 意大利外長塔亞尼個人資料慘遭黑客流出暗網
撰文：聯合早報
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意大利外交部長塔亞尼說，他的個人資料被親俄羅斯的黑客發布在暗網上，並指這一舉動與意大利政府支持烏克蘭有關。
意大利副總理的塔亞尼（Antonio Tajani）周六（11月7日）在社交媒體平台X發文說，黑客還懸賞搜集更多有關他和家人的資料。
塔亞尼說，「以透明的方式支持一個主權國家的自由與獨立」，使他成為攻擊目標。他也說，這次襲擊也是對意大利外交部致力於加強網絡安全所作出的報復。
路透社看到的截圖顯示，塔亞尼的照片出現在一份包含18名「敵視俄羅斯聯邦公民」的名單中，名單上還包括數名網絡安全專家。
一名接近塔亞尼的知情人士告訴路透社，網絡安全機構在開展監測活動時，在須通過「洋蔥路由」（Tor）網絡才能進入的暗網區域發現了上述資料。知情人士補充說，當局正對此展開進一步調查。
在西方領導人中一向堅定支持烏克蘭的意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，已向塔亞尼表示支持。她指出，兜售公職人員機密信息的行為「令人嚴重關切」。
莫斯科尚未就這次事件置評，俄羅斯一貫否認參與任何海外網絡攻擊或黑客行動。
文章獲得《聯合早報》授權轉載
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