挺烏克蘭遭報復　意大利外長塔亞尼個人資料慘遭黑客流出暗網

意大利外交部長塔亞尼說，他的個人資料被親俄羅斯的黑客發布在暗網上，並指這一舉動與意大利政府支持烏克蘭有關。



意大利副總理的塔亞尼（Antonio Tajani）周六（11月7日）在社交媒體平台X發文說，黑客還懸賞搜集更多有關他和家人的資料。

塔亞尼說，「以透明的方式支持一個主權國家的自由與獨立」，使他成為攻擊目標。他也說，這次襲擊也是對意大利外交部致力於加強網絡安全所作出的報復。

路透社看到的截圖顯示，塔亞尼的照片出現在一份包含18名「敵視俄羅斯聯邦公民」的名單中，名單上還包括數名網絡安全專家。

一名接近塔亞尼的知情人士告訴路透社，網絡安全機構在開展監測活動時，在須通過「洋蔥路由」（Tor）網絡才能進入的暗網區域發現了上述資料。知情人士補充說，當局正對此展開進一步調查。

2026年10月23日，英國外交大臣文立彬和意大利外交與國際合作部長塔亞尼在土耳其伊斯坦堡會晤前交談。（Reuters）

在西方領導人中一向堅定支持烏克蘭的意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，已向塔亞尼表示支持。她指出，兜售公職人員機密信息的行為「令人嚴重關切」。

莫斯科尚未就這次事件置評，俄羅斯一貫否認參與任何海外網絡攻擊或黑客行動。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

