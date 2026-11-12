黃仁勳出軌｜中國外交部：應停編造間諜敘事　勿為科技封鎖尋藉口

中國外交部發言人毛寧11月12日表示，美方應停止編造所謂間諜敘事，為實施科技封鎖尋找藉口，自己並稱不了解與「英偉達（Nvidia，又譯輝達）間諜」案相關的Megaspeed高管黃樂（Alice Huang）據報現身北京一事。



中國外交部發言人毛寧在例行記者會上強調，對於所謂的「中國間諜」論調，我們已闡明立場，中國的科技進步靠的是自主創新和開放合作，美方應當停止編造所謂的間諜敘事、為實施科技封鎖尋找藉口。

有外媒記者問及，此事是否會影響中美關係，特別是在兩國元首下周可能舉行會晤的背景下，以及若導致美方進一步限制對華技術出口，中方將如何應對。

毛寧表示，中美雙方就兩國元首互動保持密切溝通，中方願與美方一道落實兩國元首重要共識，推動構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

黃仁勳與黃樂2025年在「三六食府」餐敘時一起離開。（TVBS新聞網授權使用）

另彭博社（Bloomberg）記者問，據該社報道，黃樂現在正在北京，外交部能否證實及有何評論。毛寧回答：「我不了解你提到的情況。」

美國國會部分強硬派議員藉英偉達首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）的相關風波，強力施壓華府商務部進一步收緊對華輸出先進人工智能（AI）晶片限制。美國情報與監管機構近年密切注視Megaspeed，質疑該機構透過第三方網絡繞過美國出口管制，向中國大陸轉移先進AI晶片。