APEC深圳2026｜外交部：中方決定延長APEC商務旅行卡停留期至90天

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳召開。



10月30日，據「領事直通車」公眾號消息，為持續便利亞太區域商務人員往來，中方決定將APEC商務旅行卡持卡人在華最長停留期由60天延長至90天，自2026年11月1日起實施。



隨處可見的APEC主題印記。（深圳派）

深圳機場「先期機檢」 通關提速60%

據此前報道，距離盛會開幕已不到一個月，深圳一場覆蓋「空—陸—鐵」三維樞紐的流程重構與服務升級，正在同步落地。「深圳發布」介紹，深圳寶安國際機場是此輪迎賓升級的最前哨。

深圳機場的APEC參會代表專用通道。（深圳發布）

據了解，深圳海關在機場國際入境區全面啟用「先期機檢」模式，將X光機、CT型行李檢查設備前置嵌入分揀流水線，依託智能審圖在非侵入狀態下完成100%託運行李透視檢查。無異常普通旅客入境通關時長由此前的約45分鐘壓縮至15分鐘以內，整體通關效率提升超60%；出境端同步落地「一次過檢」，海關監管X光機與安檢X光機融合，旅客一次放置、一次過機，免二次搬運與重複開箱。