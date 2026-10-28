麥巴比辱華｜中國外交部兩次不同表態正確及時

皇家馬德里球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé，內地譯姆巴佩）近日在接受訪談節目《The Bridge》採訪時稱，自己覺得最好笑的表情包是將他的臉合成到「中國獨裁者」上的圖片，他經常和朋友一起用這個圖片。因為麥巴比所指的「中國獨裁者」在形象上高度疑似毛澤東，在輿論場引發了巨大爭議。



法國未能再度躋身決賽，但麥巴比亦要為爭奪神射手而努力。（路透社）

影片片段在中國社交媒體流傳後，迅速引發「辱華」指責與全面聲討。首先是國內垂直體育社區「懂球帝」深夜發布聲明拒絕翻譯相關採訪，稱該言論「嚴重到不便以中文呈現」，並將其定性為「傷害中國及中國人民」。微博熱搜上，與姆巴佩相關的話題一度佔據前十中的六席。

國內官方媒體如《人民日報》旗下「人民鋭評」、《光明日報》、浙江宣傳、《環球時報》等也將其定調為「踐踏民族情感底線」。多家與姆巴佩存在合作的中國企業宣佈對傷害民族感情的言行「零容忍」，全面終止與姆巴佩的全部合作並下架宣傳物料。中央廣播電視總枱（央視）宣佈自10月26日起暫停播出涉及姆巴佩的西甲聯賽及相關內容，並同步下架所有以他為主角的商業廣告。中國足協亦於10月27日晚間發表官方聲明，表示對此事「高度重視」，已在第一時間與西班牙皇家馬德里足球俱樂部進行嚴正交涉，明確要求涉事球員（姆巴佩）和皇家馬德里俱樂部雙方皆必須作出「公開正式道歉」。

東鵬特飲等多家中國品牌終止與麥巴比的合作。

在中國官方及媒體輿論壓力下，姆巴佩於10月27日打破沉默，在個人社群平台發布中、英、法三語的公開道歉聲明承認不妥並表示歉意。姆巴佩在聲明中說「最近一次受訪時，我對一張有自己肖像的圖片作出響應。我的評論並不妥當，現在我明白，這傷害了許多中國人及世界各地的華人。」「我向所有可能因我的言論受到冒犯的人道歉。這絕非我的本意。我對中國人民及其歷史懷有深切的尊重，並由衷感到抱歉。」

西甲主席特巴斯亦親自致函中國中央廣播電視總枱，就此事件進行了公開道歉。西甲聯盟還在聲明中表示，對姆巴佩近期言論給中國球迷帶來的冒犯與傷害「深感遺憾」，「作為聯賽管理機構，在我們應承擔的責任範圍內，西甲聯盟謹代表聯盟及旗下所有俱樂部，向中國球迷致以誠摯的歉意。」西甲聯盟亦表示，對中國、相關機構及中國人民懷有深切敬意，亦非常珍視數百萬中國球迷長年以來的關注與支持，強調將繼續維護多年來與中國建立的關係。

麥巴比發表道歉聲明，他稱言論欠妥，對此感到抱歉。 （網路圖片）

值得注意的是，中國外交部對這一事件的回應，前後有兩個耐人尋味的節點：一開始，發言人把此事提升到國家與集體情感層面，明確 「傷害中國人民感情的言行，自然會遭到中國社會各界的共同抵制」；而在姆巴佩本人及西甲聯盟先後道歉之後，中國外交部又回應 「重視當事人作出的道歉」，語感明顯緩和下來，傳遞出希望就此打住的信號。

這看似一收一放、先硬後軟的兩次表態，恰恰構成了一種成熟而恰當的處理方式：立場堅決而不失克制，態度鮮明而不戀戰。一方面，它鄭重地表明了底線 —— 中國人民的感情不容傷害，這不是可以討價還價的事；另一方面，在對方已經誠懇道歉、認錯改錯之後，及時給台階、推動翻篇，而不是把一件事無限拔高、窮追猛打。可以說，既守住了原則，也留住了體面，兩樣都做到了。

皇馬球員麥巴比。（Reuters）

應該承認，一個國家人民的集體感情是神聖的，它屬於這個國家每一個人，全世界每一個國家都如此，誰也無權冒犯。這無關 「玻璃心」，而是最基本的相互尊重。姆巴佩這次的問題出在輕狂二字上。踢球就是踢球，做生意就是做生意，他在中國擁有海量的球迷與商業代言，理應懂得尊重自己的市場、尊重自己的客戶。名氣再大，球技再好，也不能凌駕於尊重之上；吃中國的飯，就不能砸中國的鍋。從這個意義上說，中國媒體發聲批評、眾多商家迅速解約，完全是合情合理的反應，一點也不奇怪。任何面向中國市場、面向中國公眾的外籍公眾人物，都該把這件事當作一條清晰的紅線，好好記在心裏。

央視新聞微博及央視網均已下線麥巴比相關報道。（大河報）

不過，是非分明不等於事事敏感。對於明確帶有冒犯性質、且已經傷害到集體情感的言行，當然應當嚴肅對待；但對於一些並無主觀惡意的、無意中造成的冒犯，其實不必把神經繃得過緊。說到底，有些話可能就是一句不恰當的口無遮攔，當事人未必存心作惡，笑罵一句 「他X的」 也就過去了。假如凡事都上綱上線、草木皆兵，反而容易被二次炒作放大，讓一些原本不起眼的小事，被人為推向政治敏感的漩渦，最終傷害的可能是正常的交流與友誼。

在日常的生活中，偶爾開一個無傷大雅的玩笑，本是再正常不過的事情。尤其是在國際網路上，什麼樣的人都有，各國、各群體的人匯聚一堂，大家的成長背景、文化傳統和底線標準各不相同，對同一句話的理解千差萬別，這是客觀現實。如果對每一件讓自己不開心的事都有回應也太累了。因此，一方面，當事人當然要有敬畏意識，管好自己的嘴，掂量清楚自己在公共場合說話的份量；另一方面，媒體和輿論也沒必要事事上綱上線去解讀，動輒扣帽子、貼標籤，把普通的言行統統上升為 「立場問題」。

人和國家其實是相通的。一個人太敏感、太緊繃，處處設防、事事較真，反而不容易交到朋友，路會越走越窄。國家也是如此。要想交到更多的朋友，贏得更多的認同，心胸與氣魄也非常重要。真正的自信，從來不是靠不斷發怒和嚴防死守來證明，而恰恰在於能夠從容地判斷什麼值得計較、什麼可以一笑置之。

姆巴佩這次給了所有人，包括姆巴佩本人一個教訓，也給了我們一個觀察自身的窗口。每一位進入中國市場的公眾人物都記住這條紅線，同時中國輿論場在守護尊嚴的同時，也要多一分大氣與從容 —— 既不讓任何人輕慢，也不因過度敏感而錯付友誼。這才是大國國民應有的樣子。