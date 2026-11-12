黃仁勳辭職｜Colette Kress擔任英偉達臨時CEO　曾登福布斯榜單

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）11月12日宣布爆出婚外情醜聞的黃仁勳即日起辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，由財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁。克雷斯加入英偉達逾13年，由於她曾任職多間大型科企，她過去曾向雜誌透露，2013年剛加入英偉達時，那是她所任職過「規模最小」的一家公司。



克雷斯早於2013年9月加入英偉達，擔任執行副總裁兼財務總監，並任職該職位至今。她經常與黃仁勳一同出席公司的季度財報電話會議。

據英偉達網站介紹，克雷斯加入英偉達之前的近25年間，在多家大型公司擔任過各種財務職務。

她曾在思科（Cisco）業務技術和營運財務部門擔任3年高級副總裁兼財務總監，負責所有業務部門、工程部門和營運部門的財務戰略制定、計劃、報告和業務發展。

她也在微軟公司工作過13年，包括在服務器和工具部門擔任財務總監4年，還擔任過企業規劃與財務領域的高級職務。她並曾在德州儀器公司（Texas Instruments）擔任過各種財務職位。

根據Fortune雜誌2024年的報道，她表示2013年剛加入英偉達時，那是她所任職過「規模最小的一家公司」。如今英偉達則是業界龍頭。

英偉達任命執行副總裁兼財務總監Colette Kress擔任臨時行政總裁（英偉達網站）

登福布斯榜單

在福布斯（Forbes）2026年「美國最富有白手起家女性」榜單中，克雷斯排名第32位。

路透社指，截至11月11日收市，克雷斯所持有的英偉達股份價值約為7.5億美元（約58.5億港元）。