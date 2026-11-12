黃仁勳出軌｜馬斯克等集體聲援　Epic Games創辦人：拯救黃仁勳

繼被爆與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang）發生婚外情後，英偉達（NVIDIA，又譯：輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）再被爆與下屬醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）交往。目前，英偉達董事會正召開閉門會議，商討是否撤換黃仁勳的職務。

而包括全球首富馬斯克（Elon Musk）在內多名商界領袖11月12日公開呼籲英偉達董事會不要在調查結束前解僱其行政總裁黃仁勳，要求把去留決定交給股東。



Epic Games創辦人兼行政總裁Tim Sweeney則在X說：「拯救黃仁勳。如果英偉達董事會真這麼做，將堪比蘋果解僱喬布斯的愚蠢，也是對美國的嚴重傷害。從遊戲顯卡時代到CUDA再到人工智能超級計算機，這傢夥確實是驅動科技未來的遠見者。」

Epic Games創辦人兼行政總裁Tim Sweeney則在X說：「拯救黃仁勳。」（網頁截圖）

Atreides Management管理合夥人兼投資總監Gavin Baker提出「調查結束後由股東投票」方案後，馬斯克留言稱：「完全正確」（Exactly）。

Atreides Management管理合夥人兼投資總監Gavin Baker提出「調查結束後由股東投票」方案後，馬斯克留言稱：「完全正確」（Exactly）。

LAUNCH創辦人Jason Calacanis也強調，更好解決方案是完成調查，並且應由英偉達股東在調查完成後決定黃仁勳的去留。

太陽電腦聯合創辦人兼風險投資家Vinod Khosla附議投資人Ron Conway說「耐心等待調查結束」。

Coinbase前技術總監Balaji Srinivasan更直指：「不。比克林頓沒辭職。黃仁勳也不該辭職。英偉達董事會不該解僱他。」

另外有網民認為，貝佐斯有過婚外情，比爾蓋茨有過婚外情，馬斯克也有過婚外情，但都沒影響公司。