黃仁勳出軌｜新加坡：黃樂接受警調查時提供不實資訊　禁再次入境

英偉達行政總裁黃仁勳連環爆出婚外情醜聞，其中一位婚外情對象是新加坡數據中心公司Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang），她據報更遭美方質疑是中國間諜。新加坡內政部11月12日晚上發聲明指，黃樂此前接受新加坡警方調查時提供不實資訊，因此禁止其再次入境新加坡。



黃仁勳的出軌對象黃樂被指是中國間諜，中國外交部發言人郭嘉昆抨擊美方所謂「中國女間諜」指控是「純屬捕風捉影、污衊抹黑」。（網上圖片）

新加坡內政部的聲明講述，2025年2月，新加坡警察部隊（SPF）與新加坡關稅局針對數家公司及其關鍵負責人展開獨立調查，其中包括在新加坡註冊成立的 Megaspeed及其負責人。調查主要涉及在採購伺服器過程中可能存在的虛假申報及其他相關可能違法行為。

聲明稱，黃樂因此受到調查，她當時擔任Megaspeed的行政總裁兼董事長，是公司主要控制人之一，因此對她展開相關調查。新加坡方面指，黃樂是香港居民，並不常駐新加坡，指其所受調查與間諜活動無關。

新加坡內政部聲明

新加坡稱，至2025年6月，美國工業與安全局（BIS）對 Megaspeed展開核查，新加坡方面首次獲悉美國關注Megaspeed公司及黃樂。新加坡警隊之後在針對Megaspeed持續進行的調查中，對黃樂展開問話，且由於她並非在新加坡常住，為確保其配合後續調查，警方根據《刑事訴訟法》扣留其護照。

至2026年2月，新加坡警隊在與總檢察署磋商後認定，現有證據不足以證明黃樂曾犯下與Megaspeed公司所遭調查的「申報內容可能不準確」相關任何罪行。

黃樂2月離開新加坡

不過，新加坡警隊也評估認為黃樂在接受調查期間，曾向警方提供明知不實的資訊，意在淡化其在Megaspeed公司中所扮演的角色。她因此受到嚴厲警告，並遭禁止再次入境新加坡。

據新加坡指，在2026年2月26日，警方向黃樂歸還其護照，她於同日離開新加坡。

聲明稱，新加坡警察部隊針對Megaspeed公司及另外6名個人的調查仍在進行中。自2025年2月調查啟動以來，這6人均未曾入境新加坡。