美國聯邦航空管理局一度發全國航班停飛令　運輸部：通訊問題引起

美國聯邦航空管理局（FAA）11月13日（周五）在一份聲明中表示，由於「特殊情況和安全原因」，美國所有航班將停飛，直至另行通知。此舉意味着空中航班可以降落，但地面航班不得起飛。航班追蹤服務網站FlightAware表示，由於全國的停飛，近7000架次航班延誤或取消。FAA同日稍後宣布，已解除持續近四個多小時的停飛令。



美媒及路透社報道，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在社交媒體上發文稱，FAA發布停飛令是「由於通訊故障影響了所有空中航路交通管制中心」， 而FAA技術人員正在調查該問題。

FAA在一份公告中表示，「所有航班將繼續停飛，直至另行通知。國際航班將視具體情況而定。」國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）表示，總統特朗普（Donald Trump）已聽取有關情況的簡報，所有航班均已清點完畢，並稱公眾無需恐慌。

馬林在停飛令解除後表示，全國範圍內的航空停飛與網路攻擊無關，公眾從未因該事件而處於危險之中。

2026年11月13日，美國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）在白宮外向記者發表演說。此前，美國聯邦航空管理局（FAA）發布全國停飛令，理由是「由於特殊情況和安全原因」。（Reuters）

這是自2001年9月11日恐擊事件以來，美國第二次全國範圍地面停飛。上一次是在2023年1月，當時FAA暫停了所有國內航班，持續時間不到兩小時。

這次停飛事件再次顯示美國空中交通管制系統面臨巨大壓力。該系統一直飽受設備故障、通訊問題和管制員短缺的困擾，而FAA在努力更換老化的基礎設施。國會去年批准了125億美元的改造資金，FAA和白宮周五向國會申請追加301億美元的撥款。