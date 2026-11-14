美國新奧爾良郵輪被運油輪撞至半沉　乘客落水後瘋狂游返岸｜有片

美國11月13日發生一宗罕見的撞船意外，一艘停靠在新奧爾良的郵輪被運油輪撞擊後，船上約180至190人獲救。這艘名為「美國遺產號」（American Heritage）的遊輪在被運油輪「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）撞擊後，側翻在密西西比河中。網上影片可見，大量郵輪乘客跌落水後，身穿救生圈，拼命游回岸邊。



郵輪被撞半沉後，落水的乘客拼命游回岸邊：

據英國廣播公司（BBC）報道，這次撞船事故導致被撞郵輪上的32人受傷入院，傷勢均無生命危險，但所有人員均已尋獲。當地官員們稱之為「密西西比河上的奇蹟」。

事故的確切原因仍在調查中，但美國海岸防衛隊隊長伯納姆（Melanie Burnham）表示：「似乎是某種轉向失靈。」

運油輪與郵輪相撞瞬間：

新奧爾良市長莫雷諾（Helena Moreno）在記者會上表示，所有救援工作的功勞都應歸功於那些「立即投入救援」的救援人員。

莫雷諾指：「我們沒有人員失踪，這真是密西西比河上的奇蹟。」

新奧爾良港務局長蒙特羅爾（Melanie Montroll）在新聞發布會上表示，13日（周五）下午1時30分左右，人們開始試圖協助乘客從入水的船上逃生，隨後接到有關這次撞船事故的求助電話。

據新奧爾良港務局稱，撞船事故發生時，「美國遺產號」郵輪上除船員外，還有約129名乘客。美媒報道則指，郵輪上船員與乘客合共有約180至190人。

2026年11月13日，美國路易斯安那州新奧爾良，一艘停泊在密西西比河的美國郵輪公司客輪與一艘運油輪相撞後沉沒。（Reuters）

莫雷諾市長表示，這艘由美國郵輪公司營運的明輪船在側翻前開始傾斜，乘客們隨即開始下船。

拖船操作員、警察和其他救援人員迅速趕赴現場展開救援，相關部門也關閉了密西西比河進行搜救。

撞船後，郵輪乘客拼命游回岸邊：

「美國遺產號」當時正在結束為期八天的密西西比河之旅，該航程途經路易斯安那州和密西西比州的多個目的地。