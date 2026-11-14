美國新奧爾良郵輪被運油輪撞至半沉 乘客落水後瘋狂游返岸｜有片
撰文：王海
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美國11月13日發生一宗罕見的撞船意外，一艘停靠在新奧爾良的郵輪被運油輪撞擊後，船上約180至190人獲救。這艘名為「美國遺產號」（American Heritage）的遊輪在被運油輪「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）撞擊後，側翻在密西西比河中。網上影片可見，大量郵輪乘客跌落水後，身穿救生圈，拼命游回岸邊。
郵輪被撞半沉後，落水的乘客拼命游回岸邊：
據英國廣播公司（BBC）報道，這次撞船事故導致被撞郵輪上的32人受傷入院，傷勢均無生命危險，但所有人員均已尋獲。當地官員們稱之為「密西西比河上的奇蹟」。
事故的確切原因仍在調查中，但美國海岸防衛隊隊長伯納姆（Melanie Burnham）表示：「似乎是某種轉向失靈。」
運油輪與郵輪相撞瞬間：
新奧爾良市長莫雷諾（Helena Moreno）在記者會上表示，所有救援工作的功勞都應歸功於那些「立即投入救援」的救援人員。
莫雷諾指：「我們沒有人員失踪，這真是密西西比河上的奇蹟。」
新奧爾良港務局長蒙特羅爾（Melanie Montroll）在新聞發布會上表示，13日（周五）下午1時30分左右，人們開始試圖協助乘客從入水的船上逃生，隨後接到有關這次撞船事故的求助電話。
據新奧爾良港務局稱，撞船事故發生時，「美國遺產號」郵輪上除船員外，還有約129名乘客。美媒報道則指，郵輪上船員與乘客合共有約180至190人。
莫雷諾市長表示，這艘由美國郵輪公司營運的明輪船在側翻前開始傾斜，乘客們隨即開始下船。
拖船操作員、警察和其他救援人員迅速趕赴現場展開救援，相關部門也關閉了密西西比河進行搜救。
撞船後，郵輪乘客拼命游回岸邊：
「美國遺產號」當時正在結束為期八天的密西西比河之旅，該航程途經路易斯安那州和密西西比州的多個目的地。
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