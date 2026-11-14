黃仁勳辭職｜路透：黃仁勳曾就其與黃樂關係誤導英偉達高層

英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日捲入連串出軌風波，已於11月12日辭去其在英偉達的一切職務。據路透社查閱兩名知情人士和內部郵件顯示，黃仁勳曾就其與中國女商人黃樂（又名Alice Huang）的婚外情，誤導了包括首席法律顧問泰特（Tim Teter）和首席營銷官瓦根菲爾德（Alison Wagonfeld）在內的多位公司高層。



路透社的獨家報道查閱了今年10月的多封電子郵件往來，但前提是不能逐字引用郵件內容。

2026年10月19日，德國柏林，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）出席「投資德國高峰會」時抹臉。（Reuters）

11月12日（周四），黃仁勳辭去英偉達行政總裁職務，這對他而言無疑是一次戲劇性的打擊。他曾是AI晶片產業巔峰人物，也是近期AI蓬勃發展的核心技術的先驅。

8日（上周日），黃仁勳發聲明表示，就其對妻子不忠以及令公司失望一事道歉。他的聲明並未明確提及黃樂的名字。黃樂曾是英偉達客戶，新加坡公司Megaspeed的高層，美國政府正調查她是否涉嫌為中國從事間諜活動。

《紐約時報》本週曾報道稱，黃仁勳還與一名英偉達女員工鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情；路透社12日報道稱，黃仁勳與另一名英偉達員工也有婚外情。

報道引述知情人士，在2025年秋季和2026年10月，面對媒體對其與Megaspeed和黃樂關係的質詢，黃仁勳兩次都稱他們的互動是「恰當的」。這些知情人士要求匿名。路透社只查閱了2026年10月的郵件往來，並未查閱2025年至今年10月期間的郵件。

在今年10月的兩封郵件中，黃仁勳告訴包括泰特和瓦根菲爾德在內的英偉達高層，他與黃樂的互動是與客戶進行的標準商業往來。在其他資訊中，黃仁勳確認了他與Megaspeed的互動屬例行公事。

知情人士透露，黃仁勳也曾討論過是否要對《紐約時報》提出訴訟，此前該報於2025年10月曾發表一篇文章，曝光他與黃樂在台北的公開會面。

知情人士稱，這篇文章促使黃仁勳在2025年與英偉達的一些高層就他們的互動進行了溝通，但他並未將這些互動描述為婚外情。最終，英偉達和黃仁勳都沒有對該報提起訴訟。 《紐約時報》的發言人表示，該報並未收到任何法律訴訟。

報道指，目前尚不清楚他與黃樂的關係何時發展為親密關係。路透社核實的網絡照片顯示，黃仁勳和黃樂曾多次在美國、中國等地見面，最早可追溯至2023年12月。

11月10日，英偉達董事會的獨立成員表示，在《紐約時報》和《華爾街日報》報道黃仁勳與黃樂的關係，以及美國政府懷疑黃樂為中國從事間諜活動後，他們已聘請華爾街律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz進行獨立調查。中國則一直否認黃樂是間諜。

黃仁勳在10月29日發表於彭博社的訪談中表示，美國政府並未告知他針對黃樂的懷疑。

自10月6日創下的收市高位以來，英偉達股價已下跌超過30%，市值蒸發超過1.8萬億美元（14萬億港元）。