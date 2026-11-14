APEC｜中美俄元首峰會首登場　白宮：特朗普將討論裁減核武議題

白宮11月13日通報，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃出席在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，將在11月19日（下周四）與中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行三方會談，並提出裁減核武議題。



白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，特朗普總統認為核武器擴散十分危險，將致力於討論在全球範圍削減核武器的問題。

習近平訪美：白宮2026年10月發放更多花絮照片，圖為習近平向特朗普送贈金色太和殿模型（美國白宮）

據路透社報道，中方長期以來立場明確，認為擁有最大核武庫的國家應履行核裁軍的特殊優先責任，因此對美方提議持保留態度，並視會談重點為經貿合作。同時，美方官員坦言，並不預期本次磋商可達成協議，僅希望開啟對話。

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，目前俄羅斯擁有最多的核彈頭，其次是美國和中國。此外，美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START）已於今年2月5日到期，意味美俄兩國自冷戰結束（1972年）以來，首次不再受到任何有關核武器的正式法律條約約束。

此外，美方還透露，特朗普將在會晤中提及伊朗戰爭，但不會討論烏克蘭戰事，特朗普亦不安排與普京單獨會談，這次亞洲之行期間不計劃會見朝鮮領導人金正恩。