中美政黨對話APEC峰會前夕在京舉行　劉海星籲探索正確相處之道

亞太經合組織（APEC）峰會登場前夕，2026中美政黨對話11月12日在北京舉行。美方政黨、戰略界、工商界以及中方有關部門、地方政府、智庫、高校、民間機構代表參加。雙方圍繞「在變化的亞太和世界中探索新時代中美正確相處之道」主題進行坦誠、深入、建設性交流。



新華社11月12日報道，中聯部部長劉海星在主旨講話中表示，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係不僅符合兩國人民利益，也是亞太和世界和平繁榮的重要保障。

劉海星稱，習近平主席與特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）半年內實現互訪，創造了中美交往的歷史。兩國元首同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美關係未來發展指明方向。

劉海星又指，中美雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，一道探索新時代兩個大國正確相處之道，共同努力夯實中美建設性戰略穩定關係的基礎。

美國前駐華大使博卡斯(Max Baucus) 等美方代表表示，美中雖然歷史文化和政治制度不同，但同為世界主要大國和重要經濟體，擁有廣泛共同利益，對國際事務具有重要影響力。美中關係趨於穩定平衡，有利於各自發展目標的實現和國際治理難題的解決。

2026年11月12日，中美政黨對話在北京舉行，中聯部部長劉海星發表主旨講話。（中共中央對外聯絡部）

美方代表還稱，雙方應把握兩國元首成功會晤為雙邊關係發展創造的良好條件，持續加強溝通對話，以尊重、平等、求同存異精神加深相互理解，通過良性競爭和互利合作實現共同發展，為亞太和世界注入更多穩定預期和發展動力。期待通過中美政黨對話促進兩國經貿、科技、人文和青年等各界交往，為增進相互了解與信任、促進雙邊關係發展作出積極貢獻。