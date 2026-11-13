高市早苗將出席APEC峰會　冀晤普京　商討記者被拘及烏克蘭問題

日媒報道，日本政府已向俄羅斯方面建議，希望能夠在11月18至19日在中國深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議期間，安排首相高市早苗和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，同時日本政府亦表示高市早苗將於16日出訪菲律賓，出席東盟（ASEAN）相關峰會。



讀賣新聞及共同社報道，日本政府高層官員透露，高市早苗預計會出席APEC峰會，並向俄羅斯探討兩國領袖會面的可能性，但鑑於目前日俄關係持續低迷，尚未確定會談是否成行。

報道指，如果會談能順利舉行，日方預計首相將要求俄羅斯儘早釋放10月中旬在庫頁島遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）以涉嫌從事間諜活動拘留的《北海道新聞》記者今井裕紀。此外，日方打算就日本煙草產業公司（Japan Tobacco Inc.）在俄法人機構，遭俄羅斯總統普京簽署總統令置於俄方企業「臨時接管管理」的問題，與俄方磋商。

而俄羅斯則可能藉此要求日本重新檢討對烏克蘭的援助，以及對俄羅斯的經濟制裁。

俄羅斯國家電視台Rossiya-24於2026年10月13日發布的一段影片，顯示俄羅斯聯邦安全局（FSB）在某處逮捕了一名日本記者，該記者被認定為任職於《北海道新聞》。（Rossiya-24/Handout via REUTERS）

日本政府周五（13日）正式宣布，高市早苗將於16日起相繼出訪菲律賓及中國，出席東盟系列峰會以及在深圳舉辦的亞太經合組織（APEC）領袖峰會。日本計劃藉此機會就實現「自由開放的印度-太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）闡述本國立場。

在菲律賓期間，除參加東盟峰會外，高市還計劃出席「東亞峰會」（EAS）；另外，日美澳印「四邊機制」（Quad）首腦會議是否在菲律賓舉行，目前亦正在協調中。

同時在中國，預計會在APEC會議上，就增強能源韌性及如何應對快速發展的人工智能等問題展開討論，並在菲律賓及中國訪問期間，與各國領導人舉行單獨會談。