美國新奧爾良油船撞郵輪一刻曝光 郵輪乘客慌忙走避：天呀｜有片
撰文：李健民
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美國路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）於當地時間11月13日發生一宗罕見撞船意外，一艘名叫「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）的運油船與郵輪「美國遺產號」（American Heritage）發生碰撞。有事故發生一刻片段流出，顯示運油船撞向正停泊上落客的郵輪，郵輪內的乘客在撞上一刻前隨即走避。
美國廣播公司（ABC）及WDSU新聞台引述新奧爾良官員指，事發時「美國遺產號」遊輪上載有近200人，事故發生時，船上的乘客隨即下船。與此同時，郵輪亦開始下沉，有人來不及下船，並跌下水裏。
已有30名乘客和兩名落水參與救援的港口警察獲救，並入院治療，暫時沒有生命危險，事故中亦沒有兒童受傷。
另外有事故發生一刻的片段流出，當時「美國遺產號」郵輪停泊在新奧爾良的港口，準備讓乘客上落。從片段可見，該運油船失控，正往郵輪的側面位置進發，而當時船艙內仍然有乘客在內，在即將撞上的一刻，拍攝者亦當場走避，有人說道「哇，天呀，等一下，等一下」（Oh gosh, hang on, hang on）。
據美國海岸警衛隊上校伯納姆（Melanie Burnham）稱，這艘遊輪「嚴重受損」，只有一小部分露出水面，事故仍在調查中，目前仍未清楚具體原因，但表示油輪似乎「失去了某種轉向能力」。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，將派出一個小組進行調查，預計當地時間周六（14日）上午抵達。
郵輪營運商美國郵輪公司（American Cruise Lines）在救援行動結束後發表聲明，對美國海岸防衛隊、公司船員以及新奧爾良當地的救援人員的救援工作表示衷心感謝，並正在安排船上所有人員入住酒店。