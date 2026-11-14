美國新奧爾良油船撞郵輪一刻曝光　郵輪乘客慌忙走避：天呀｜有片

美國路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）於當地時間11月13日發生一宗罕見撞船意外，一艘名叫「大西洋瀝青號」（Atlantic Asphalt）的運油船與郵輪「美國遺產號」（American Heritage）發生碰撞。有事故發生一刻片段流出，顯示運油船撞向正停泊上落客的郵輪，郵輪內的乘客在撞上一刻前隨即走避。



美國廣播公司（ABC）及WDSU新聞台引述新奧爾良官員指，事發時「美國遺產號」遊輪上載有近200人，事故發生時，船上的乘客隨即下船。與此同時，郵輪亦開始下沉，有人來不及下船，並跌下水裏。

已有30名乘客和兩名落水參與救援的港口警察獲救，並入院治療，暫時沒有生命危險，事故中亦沒有兒童受傷。

另外有事故發生一刻的片段流出，當時「美國遺產號」郵輪停泊在新奧爾良的港口，準備讓乘客上落。從片段可見，該運油船失控，正往郵輪的側面位置進發，而當時船艙內仍然有乘客在內，在即將撞上的一刻，拍攝者亦當場走避，有人說道「哇，天呀，等一下，等一下」（Oh gosh, hang on, hang on）。

據美國海岸警衛隊上校伯納姆（Melanie Burnham）稱，這艘遊輪「嚴重受損」，只有一小部分露出水面，事故仍在調查中，目前仍未清楚具體原因，但表示油輪似乎「失去了某種轉向能力」。

2026年11月13日，美國路易斯安那州新奧爾良，一艘停泊在密西西比河的美國郵輪公司客輪與一艘運油輪相撞後沉沒。（Reuters）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，將派出一個小組進行調查，預計當地時間周六（14日）上午抵達。

郵輪營運商美國郵輪公司（American Cruise Lines）在救援行動結束後發表聲明，對美國海岸防衛隊、公司船員以及新奧爾良當地的救援人員的救援工作表示衷心感謝，並正在安排船上所有人員入住酒店。