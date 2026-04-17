韓國動物園2歲公狼逃亡10天終落網　搜救隊「麻醉生擒」畫面曝光

韓國中部城市大田（Daejeon）日前傳出1隻體重約30公斤、名為Neukgu（늑구）的公狼從當地知名的主題樂園動物園O-World逃脫，經過近10天的追捕，負責搜救的單位17日凌晨成功以麻醉槍將其生擒、安全送回園區。



韓國逃跑公狼抓到了 「麻醉生擒」畫面曝

O-World的工作人員8日例行檢查時，發現其中1個圍欄出現破洞，調閱監視器後才震驚地發現出生於2024年的Neukgu竟在上午9時18分從圍欄底部的土壤挖洞、成功「越獄」，後續搜救單位展開行動，過程中不斷擴大範圍，但持續近10天後仍無果。

韓國動物園1匹2歲公狼「Neukgu」挖土翻牆逃跑7天，搜救隊伍派出無人機、麻醉槍都抓不到。（大田消防本部）

搜救單位「麻醉生擒公狼」畫面曝光：

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BBC報道，直到16日晚間11時45分，搜救單位才在大田南部循環高速公路安永交流道附近發現Neukgu，並於17日凌晨0時15分起展開捕捉行動。

根據大田市政府的資訊，搜救單位於0時44分使用麻醉槍射擊、成功生擒Neukgu，陪同的獸醫也確認Neukgu的脈搏和體溫均正常，後續將牠送回園內，這場搜救行動才落幕。

大田市政府公布的抓捕影片中，可以見到搜救人員抬起因麻醉而癱軟的Neukgu、將其放入籠子裡，當局後續又公布了Neukgu在醫療機構接受治療的照片，並表示「感謝所有為Neukgu回家而辛勤付出的人們，感謝所有關心Neukgu安全並為我們加油的人們」。

據悉，數百名救援人員參與了搜救Neukgu的行動，期間曾有幾次接近抓獲，但每次眼看就要成功時，Neukgu都會逃走。而Neukgu也意外因此爆紅，如今安全回到動物園內，不少網友紛紛湧入社群留言「歡迎回家」、「平安就好」，也有人開玩笑地表示「離家才知道辛苦」。

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