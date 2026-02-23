小猴Panchi爆紅　市川動物園逼爆　美國網紅開價近200萬港元收購

日本市川市動植物園近期因超萌獼猴「Panchi」在社群爆紅，2月22日因人潮爆滿緊急宣布提早停止入場。面對高價收購傳聞與部分民眾要求延長營業的聲浪，園方表態，基於動物福利與壓力管理考量，絕不妥協。



此外，「Panchi」旋風甚至引來國際爭議網紅Tristan Tate關注，公開喊價25萬美元（約195萬港元）企圖收購這隻小獼猴。

Panchi相關影片網上瘋傳 全球累積大量粉絲：

+ 12

售票口癱瘓！人工收費、電子支付雙管齊下

市川市動植物園22日早上9時半緊急發布公告，坦言現場售票壓力極大，已針對入園與交通採取多項緊急措施，呼籲民眾保持冷靜。園方指出，由於購票人龍過長，原本的自動售票機已不足以應付，工作人員已全面動員，在售票口劃分「現金區」與「非現金區」進行人工處理，力求加快疏導速度。此外，為了縮短排隊流程，園方也宣布22日暫停販售和辦理年票。

車位爆滿 下午實施封園管制

隨著人潮持續湧入，園方提醒停車場已接近滿位，呼籲造訪民眾避免開車前往。此外，除已在現場排隊的遊客外，自下午3時起將嚴格拒絕新到訪客入場，園方對此深表歉意。儘管有遊客要求延長營業時間，但園方表示，基於動物壓力與福利考量，目前不會延長開放時間，盼外界理解。

日本市川市動植物園22日上午9:30緊急發布公告，坦言現場售票壓力極大，已針對入園與交通採取多項緊急措施。（X截圖）

爭議網紅「砸重金買猴」 黑歷史遭起底

隨著Panchi的相關影片在網上瘋傳，牠的知名度不僅限於日本，也在全球累積大量粉絲。此外，針對日前流傳Panchi疑似遭猴群排擠的畫面，前踢拳手、現任網紅Tristan Tate在社群平台發文表示，他與同為網紅的哥哥安德魯（Andrew Tate）願意支付25萬美元將Panchi買下，並強調自己：

不是在開玩笑。

據《Tribune》報道，Tristan Tate擁有約2000萬美元（約1.6億港元）的淨資產，財源來自體育生涯、實境節目及數位產業。然而，Tate兄弟在國際間爭議不斷，2022年曾因涉嫌人口販運、有組織犯罪在羅馬尼亞被捕，大量資產一度遭扣押，這也讓他的「救猴」動機蒙上陰影，招來網友批評。

延伸閱讀：

把玩偶當媽爆紅！「小猴Panchi」遭拖行慘叫網心碎 動物園揭真相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】