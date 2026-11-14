Tesla無人駕駛的士Cybercab開賣　售價23.5萬　僅限受邀客戶

特斯拉（Tesla）11月13日宣布，邀請部份客戶購買Cybercab，供個人使用。



特斯拉在社媒平台X上發布這一公告，並配上一張雙座車型照片，車身通體金色，採用蝶翼門設計，其中一側門上印有Cybercab字樣。

這款車售價為29,990美元（約23.5萬港元），另須每月支付299美元（約2345港元）的「自動駕駛訂閱費」。

此舉標誌著特斯拉在向客戶交付完全自動駕駛車輛方面，邁出重要一步。

特斯拉車輛工程副總裁莫拉維（Lars Moravy）曾在10月表明，特斯拉計劃在今年年底前向公眾發售自動駕駛的士。

特斯拉AI副總裁埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）在X發文說，這款Cybercab能夠在與特斯拉自動駕駛的士服務相同的地理區域內，實現無人監管運行。

特斯拉於去年6月在美國德克薩斯州推出無人監管的自動駕駛的士服務。隨後於今年4月將這項服務擴展至達拉斯和休斯頓，三個月後也在邁阿密上線。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

