萬聖節｜Tesla Robotaxi拍片應節　無人車載「骷髏乘客」夜遊城市

美國電動汽車製造商Tesla（特斯拉）旗下叫車服務Robotaxi的社交媒體X帳號10月29日在萬聖節前夕發布了一段應節影片，其中可以看到一輛無人駕駛的Cyber​​cab的士載着兩名「骷髏乘客」在馬路上行駛，這一詭異的畫面隨即在網上引發熱議。



從Robotaxi於29日上傳的片段可見，一輛金色塗裝、車身印有Cybercab字樣的無人駕駛車輛於夜間在馬路上穩定前行。車內的屏幕發出微光，而車廂內部則特意打上綠光，兩具骷髏道具尤如乘客般端坐其中，營造出詭異氣氛。

不少網民認為這個場景創意十足，巧妙地將萬聖節經典恐怖元素與Tesla的自動駕駛汽車結合起來。有網民甚至在X上留言指，沒人能比得上Tesla的幽默感。

Robotaxi同日稍早上傳另一段影片，鼓勵人們在萬聖節這個週末，在狂歡後使用該服務回家。

另外，Tesla在萬聖節前夕，也推出了新的「萬聖節模式」及軟體更新功能，為一眾Tesla車主提供具節日特色的新功能。