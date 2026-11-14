黃仁勳辭職後行蹤低調　與親友共聚三藩市家中　貨車搬運辦公物品

英偉達（Nvidia，又名輝達）前行政總裁黃仁勳承認出軌一名遭美方質疑為中國情報人員的女商人黃樂（Alice Huang）後，11月12日宣布辭職。有英國媒體追訪黃仁勳的行蹤，指他辭職後，其家人及朋友紛紛聚集在他位於三藩市（San Francisco）的家中，期間有搬運辦公物品的貨車出入。



英國每日郵報（Daily Mail）報道，黃仁勳宣布辭職短短數小時後，他的家人及朋友相聚在其三藩市價值約3,800萬美元（約2.98億港元）的豪宅裏。而每日郵報亦收到照片，顯示不斷有外賣送抵該宅邸 ，並交給一位身穿制服的管家，其中一份炸雞外賣來自當地連鎖店舖「Proposition Chicken」（意為「提案炸雞」），諷刺意味十足。

自從黃仁勳爆出婚外情醜聞後，其行蹤一直保持低調，在當地時間周四清晨，有人看到一位管家抵達他的豪宅，隨後一輛貨車駛來，車上裝滿足以裝下公司辦公用品的大箱子。

不到30分鐘，一輛沒有標識的白色貨車離開，並帶走另一批箱子，每日郵報指，所有箱子都寄到加州奧克蘭（Oakland）的一家UPS門市。

黃仁勳辭職，英偉達（Nvidia，又稱輝達）總部外被直擊出現民眾擺放花束、甚至有女性在門外難過落淚的畫面，宛如在為「皮衣時代」的落幕致哀。（X@VOAChinese影片截圖）

《紐約時報》此前已揭露他與英偉達醫療健康副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的婚外情，路透社隨後再披露他與另一名未具名員工有染，成為風波中提及的第三位女性。

英偉達亦發布聲明宣布過渡安排，由財務總監克雷斯（Colette Kress）暫代行政總裁，聲明稱聯合創辦人黃仁勳已辭去行政總裁、主席及董事會成員職務，並即時生效。

財富雜誌（Fortune）則報道，國會參議院銀行委員會已要求黃仁勳於12月3日、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於12月10日到國會出席公開聽證會，參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）表示，委員會已發出出席邀請，並警告若拒絕自願出席作證，將動用傳票（Subpoena）等法定調查工具強制傳召。