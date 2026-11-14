黃仁勳辭職｜英偉達中國員工感不安稱｢非常愛戴他｣　有人準備跳槽

英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳桃色風暴持續延燒，陸媒披露，有中國大陸區員工悲觀認為，新行政總裁上任後，公司內部人事及中國大陸區業務，可能出現變化，目前已「著手找工作」。



大陸員工悲觀喊「準備找工作」

《鳳凰網科技》報導，黃仁勳宣布辭職下台，讓全球員工措手不及。一名在美國工作的外籍員工表示，自己才剛起床，看到消息後一度無法回過神來；而已經深夜的中國大陸區，員工則瀰漫著悲傷與不安。

黃仁勳出軌對象黃樂（Alice Huang）「朋友圈」相片，事發後，黃樂已關閉朋友圈顯示。（X@_FORAB）

一名大陸區員工表示：

我們非常愛戴Jensen，我們希望他回來！

另一名大陸區員工則對公司前景感到悲觀，認為這次人事變動很可能影響大陸業務，甚至已經開始準備找工作。

報導指出，英偉達股價自事件發生以來跌幅超過10%，累計市值蒸發超過1.7兆（萬億）美元，員工持有的公司股票價值也跟著縮水，但一名員工直言：

（當下）股票暴跌對我們來說，已經是最微不足道的事情了。

他們真正擔心的是新行政總裁（Colette Kress）上任後，為展現對新領導層的忠誠，可能重新調整公司內部人事，進而影響華人員工的工作處境。

接替黃仁勳的英偉達臨時行政總裁Colette Kress。（英偉達網站）

報導引述員工說法指出，內部甚至沒有人相信新行政總裁會比黃仁勳更有「技術定力」，對公司未來的技術路線及管理方向充滿疑慮。

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