美國全國航班停飛事故數千航班受影響　當局預料周日晚上恢復正常

美國航空管制中心通訊系統11月13日發生故障，導致全國航班停飛事故，當局表示，預計各地航班於當地周日晚上恢復正常。儘管聯邦航空管理局（FAA）已於上周五晚間解除了「地面停飛」指令，但仍有數以萬計的人滯留在機場。各航空公司正忙於調配機組人員及其他工作人員，以恢復航班營運。



路透社報道， FAA局長貝德福德（Bryan Bedford）表示，最惡劣的情況已經過去，系統已回復運作，預計全國各地的航班周日可以恢復正常升降。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，發生故障時，有承包商正為系統進行通信線路升級工程，當局正調查事件是否涉及人為失誤。達菲呼籲，當局投入500億美元（約3923億港元）用於升級空中交通管制系統。

2026年11月14日，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在華盛頓特區交通部舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

事發在當地時間上周五，聯邦航空管理局因應系統故障，下令全國航班停飛逾4小時，這是自2001年911恐襲事件後，美國第二次下令全國航班停飛，亦是停飛令持續最長時間的一次。

根據航空數據網站FlightAware統計，截至美東時間周六下午6:45，全美各航空公司已取消逾6150個航班，另有超過7300個航班延誤。此前，由於空中交通通訊系統故障，FAA曾下令全國範圍內的航班停飛，導致周五約9200個航班被取消，以及7500個航班延誤。

美國眾議員拉森（Rick Larsen）和卡森（Andre Carson）周六發表聯合聲明稱，他們所在的委員會將就所發生之事要求政府承擔責任，並確保此類混亂不再重演。這兩位民主黨人預計將在明年分別擔任眾議院交通與基礎設施委員會及其航空小組委員會的主席。