全美航空一度停飛　交通部長歸咎系統老化　促國會撥款3900億升級

美國全國航班11月13日因通訊問題一度停飛4小時後，交通部長達菲（Sean Duffy）將事件歸咎空中交通管制系統老化，並敦促國會撥款500億美元（約3900億港元）升級設備。



路透社13日報道，達菲表示，通訊問題始於當地時間下午3時36分，當時空中交通管制中心的雷達和通訊系統出現不穩定。

2026年11月13日，美國華盛頓，交通部長達菲（Sean Duffy）在白宮開記者會發表講話。此前，聯邦航空管理局（FAA）發布全國航班停飛令。（Reuters）

達菲指出，承載關鍵數據的交換器和路由器過載，導致資訊不一致，促使美國聯邦航空管理局（FAA）暫停全國航班起飛。不過，他強調雷達或通訊系統沒有完全失效，數千架飛機在停飛令期間安全降落。

美媒引述Flightaware數據報道，美國13日有超過7164班航班被取消，8501班航班延誤，而14日則有700個航班被取消。達菲表示，航班起飛將逐步恢復，但航空公司需要時間才能恢復正常運作。

大量乘客在美國多個機場滯留：

達菲其後警告，除非空中交通管制系統得到更新，否則航空旅行將會出現更多中斷。他說：「這是緊急情況......還有什麼比擁有一個真正有效的空中交通管制系統更重要的呢？」

達菲與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前一直要求國會撥款301億美元，用於升級美國老化的機場和空中交通管制系統 。達菲在簡報會上指責國會未能為一套他聲稱能防止此類事件的新系統提供資金，並將要求的撥款金額提高至500億美元。

據報道，達菲此前要求的301億美元（約2362億港元）撥款申請，其中20億美元（約157億港元）用於更換和改進FAA的空中交通管制塔台；另有180億美元用於機場相關項目，其中100億美元（約847億港元）將用於升級或更換老舊航站樓。

2026年11月13日，美國維珍尼亞州阿靈頓的列根華盛頓國家機場，此前，聯邦航空管理局（FAA）發布全國停飛令，圖為在航機樓內等候的乘客。（Reuters）

另外，國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）表示，目前沒有任何證據表明這次通訊故障是由網絡攻擊或人工智能（AI）系統攻擊造成，但調查人員尚未完全排除有關可能性。