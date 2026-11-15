特朗普擬改建華府公園作錦標賽級高球場受挫　法官斥違反正當程序

美國聯邦法官周六頒令，暫停總統特朗普（Donald Trump）改建華盛頓一個歷史悠久的公共高爾夫球場的計劃，稱有關計劃未經公眾諮詢等必要程序及可能違反環境法。



據《華盛頓郵報》和哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普今年5月提出計劃，擬將東波托馬克公園（East Potomac ​Park）的3個高爾夫球場合併為一個18洞錦標賽級球場，取消公園內的步行徑、單車徑及野餐區域。當局又以公園所在的島嶼海堤老化造成安全問題為由，計劃15日緊急關閉公園推進改建工程。

由前總統拜登任命的法官Ana Reyes表示，國家公園管理局未依法事先公布計劃、徵詢公眾意見，而政府急於關閉公園的許多理由明顯是藉口。法庭調查發現，政府根本尚未落實高達3.05億美元的海堤維修資金，亦未簽署任何實質工程合約。

今年10月，國家公園管理局（NPS）在未提前充分告知公眾的情況下，突擊進場砍伐超過400棵老樹，引發保育組織「華盛頓特區保育聯盟」（DC Preservation League）與多名本地球手緊急入稟，控告政府違反《國家環境政策法》（NEPA）。

2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮記者會。 （Reuters）

Reyes還在判決書中寫道：「內政部已經從移走樹木，演變為驅離東波托馬克公園的民眾。」她稱，公園由華盛頓不同階層市民共同使用，政府將其無限期關閉，會對原告造成「不可彌補的傷害」。

Reyes下令公園維持開放直至11月28日，不過，由於政府已終止球場營運商的租約，公眾已無法再使用公園內的球場。