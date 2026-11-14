APEC｜美媒：特朗普晤習近平期間　料不會提及黃仁勳與黃樂關係

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下周將出席在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC），並於11月19日與中國國家主席習近平舉行會面。多間外媒13日引述匿名美國官員指，特朗普屆時料不會提到英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與其疑似出軌對象、中國籍女子黃樂（Alice Huang）之間的關係。



綜合美國CNBC、《政治報》等美媒道，該美國官員在特朗普亞洲行相關的簡報會發表上述言論。

黃樂是新加坡數據中心公司Megaspeed International的前董事，據報被美國情報機構懷疑是中國間諜。美媒報道黃仁勳與她及英偉達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有婚外情後，黃仁勳在未點名對象下承認出軌，並在11日辭去英偉達行政總裁職務。

2026年11月14日，英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）被指與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）發生婚外情。黃樂被指曾在微信朋友圈分享與黃仁勳的合照。（網絡圖片）

另一名美國官員則表示，與英偉達相關的事情應不會對特朗普的亞洲行產生任何影響。特朗普與習近平會晤的重點，在經濟方面將是關於貿易協定的執行情況。

該官員稱：「在我們與中國的所有討論和談判中，我們都不會就美國的出口管制問題進行談判​​......而且我們也不認為這（問題）會在我們與中國的任何對話中出現。」他提到，美國目前不打算讓中國參與到美方正在進行的一些國家安全事務、審查和調查。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

中國外交部9日回應事件時，已反駁指所謂「中國間諜」的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。